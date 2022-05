Microsoft ha deciso di stuzzicare la fantasia di appassionati e addetti ai lavori anticipando la futura introduzione di una comoda funzione di ripristino delle app su Windows 11. Gli scenari in cui una funzionalità di questo tipo potrebbe rivelarsi utile sono molteplici, basti pensare al caso in cui si abbia tale esigenza dopo aver eseguito un’installazione pulita di Windows, oppure al passaggio ad un nuovo dispositivo; senza dimenticare l’ipotesi tutt’altro che remota della cancellazione accidentale di un’app.

Nelle ultime settimane abbiamo chiamato in causa Microsoft per Live Share e altre novità in arrivo su Teams, per gli attesi — e necessari — miglioramenti relativi a Windows on ARM, per il rilascio di una nuova build di Windows 11 con poche novità ma tanti fix, per l’arrivo — anche in Italia — di widget di terze parti e app Android, per il prossimo arrivo di Surface Laptop Go2, per l’aggiornamento di Windows Subsystem for Android e per il nuovo Outlook Beta. Se vi siete persi le novità appena menzionate, potete recuperarle tutte tramite i link precedenti, in questa sede però dobbiamo occuparci di una nuova utile funzione in arrivo su Windows 11.

Windows avrà una funzione di ripristino delle app

Allo stato attuale, nel caso in cui un utente voglia accedere alle proprie app eliminate oppure mancanti all’appello sul nuovo dispositivo, può farlo servendosi della sezione Libreria del Microsoft Store, che tiene traccia di tutte le applicazioni e i giochi scaricati da un determinato account.

Tuttavia, mentre la sezione Libreria del Microsoft Store consente all’utente di navigare tra i propri download precedenti, non esiste un metodo per recuperare le app con un singolo clic. Ebbene, qualora vi sia capitato di finire in questo impasse, sappiate che la novità che Microsoft sta preparando servirà esattamente al suo superamento.

Il team del colosso di Redmond, infatti, è attualmente al lavoro su una funzione ufficialmente denominata ‘Restore Apps’, la quale permette all’utente di ripristinare le applicazioni eliminate con un singolo clic. Insomma, si tratta di un sistema nettamente più semplice e decisamente più efficace rispetto al recupero di app dalla propria Libreria del Microsoft Store.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sopra, Microsoft sta conducendo test su due nuove opzioni: Ripristina tutte e Seleziona app (‘Restore all’ e ‘Select apps’). La differenza tra le due opzioni è ben evidente: la prima serve a ripristinare automaticamente tutte le applicazioni mancanti; la seconda, invece, permette all’utente di scorrere la lista di tutte le app collegate al proprio account Microsoft ed effettuare una selezione manuale di quelle da ripristinare. In una nota ufficiale, Microsoft ha spiegato che con essa “i clienti ripristineranno automaticamente le loro app, precedentemente installate da Microsoft Store, sul loro nuovo dispositivo Windows. Ciò aiuterà anche gli sviluppatori a mantenere i loro clienti senza dover ricordare ai clienti di scaricare nuovamente la loro app”.

Altri miglioramenti per il Microsoft Store

Durante la conferenza Build 2022, Microsoft ha posto l’accento sulla crescita importante del mercato dei computer (la maggiore dell’ultimo decennio), che l’ha spinta a dedicarsi con rinnovato entusiasmo a Windows, al fine di rinnovare un OS rimasto uguale a se stesso per troppi anni.

Per quanto riguarda le altre novità anticipate, Windows Search sta guadagnando una nuova funzione che avviserà gli utenti in caso di ricerca di un’app già presente sul Microsoft Store. Poniamo il caso che vogliate installare Spotify e ne digitiate il nome nella barra di ricerca, una nuova sezione vi inviterà a visualizzare i risultati del Microsoft Store, per scaricare da lì le app di vostro interesse.

In aggiunta a questo, Microsoft sta automatizzando gli invii allo Store per le app Win32. Ciò consentirà agli sviluppatori di automatizzare l’invio di app usando le nuove API GitHub Action o Rest e di portare le loro app sul Microsoft Store senza badare alla lista d’attesa.

Infine, le app Android verranno rese disponibili anche su altri mercati.

