Microsoft continua il suo programma di aggiornamento di Windows 11 e tra i prossimi step in arrivo ci sarà anche una maggiore integrazione tra il sistema operativo e l’account Microsoft (considerando anche i servizi di Microsoft Office) dell’utente. Si tratta di un’estensione delle funzioni già integrate con gli ultimi aggiornamenti che hanno stretto il legame tra Windows 11 e l’account Microsoft. Ecco quali sono le novità che, nel corso del prossimo futuro, andranno ad arricchire questo aspetto del sistema operativo di Microsoft.

Windows 11 e l’account Microsoft saranno sempre più legati

Con Windows 11 22H2, l’abbonamento Microsoft 365 è stato inserito all’interno delle Impostazioni di Windows 11. In futuro, l’azienda prevede di arricchire ulteriormente questo collegamento tra l’account Microsoft e Windows 11. Dall’applicazione delle Impostazioni è ora possibile gestire il pagamento della sottoscrizione mensile o annuale ad Office in modo semplificare il rinnovo o la disattivazione della sottoscrizione all’utente che non dovrà più passare per il browser per gestire quest’aspetto.

L’integrazione tra account Microsoft e Windows 11 non si limiterà ai dettagli relativi al pagamento. Con i prossimi aggiornamenti, infatti, la sezione delle Impostazioni dedicata all’account registrerà una lunga serie di novità. Ad esempio, è prevista l’introduzione dei prodotti Office acquistati in modo definitivo (come Office 2019 e 2021) e non semplicemente accessibili tramite un pagamento periodico. Dalla sezione Impostazioni è anche possibile procedere con il download dei prodotti Office, anche in questo caso senza dover passare il browser.

Il progetto di integrare, in modo sempre più stretto, l’account Microsoft con Windows 11 è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Le prime funzionalità sono state rilasciate nel Dev Channel del programma Windows Insider con l’obiettivo di raccogliere ulteriori feedback sul funzionamento. In futuro, però, l’obiettivo è rilasciare queste nuove funzioni a tutti gli utenti Windows 11. È possibile che, terminata la fase di test, le funzionalità legate all’integrazione tra account Microsoft e Windows 11 vengano rilasciate entro la fine dell’anno.

Novità in arrivo per le Impostazioni

L’app Impostazioni è destinata a diventare, sempre di più, un riferimento di Windows 11. Per gli utenti, infatti, l’accesso alle Impostazioni consentirà di gestire, in modo sempre più completo ed efficace il sistema operativo. Microsoft, infatti, lavora a tante novità con cui andare ad arricchire il suo OS, offrendo agli utenti maggiori strumenti di controllo e gestione delle impostazioni di sistema.

Tra le novità in arrivo c’è un nuovo pannello aggiornato dedicato alla gestione delle funzionalità di sospensione dello schermo e del sistema (essenziale per i notebook) che punta a rendere più semplice il risparmio energetico quando il PC non viene utilizzato. Anche la barra di ricerca integrata nelle Impostazioni sarà al centro di una serie di miglioramenti. Anche in questo caso, l’obiettivo è offrire un’esperienza utente migliore, agevolando l’accesso alle funzionalità presenti.

Entro la fine dell’anno in corso, Windows 11 e l’app Impostazioni registreranno, quindi, importanti aggiornamenti. L’obiettivo è quello di ottimizzare al massimo il funzionamento del sistema. L’integrazione con l’account Microsoft e l’introduzione di nuove funzionalità dell’app Impostazioni contribuiranno a garantire importanti passo in avanti per Windows 11 nel prossimo futuro.

Leggi anche: Windows 11 22H2: tutte le novità del prossimo aggiornamento, primo feature update