La seconda metà del 2022 sarà piena di novità per Windows 11. Le ultime informazioni in arrivo sul programma di sviluppo del sistema operativo di Microsoft ci confermano, infatti, che la casa americana ha intenzione di arricchire ulteriormente Windows 11 nei prossimi mesi. Tra le novità da mettere in evidenza bisogna segnalarne almeno due, destinate a rinnovare in modo profondo il sistema operativo.

Microsoft, infatti, si prepara ad estendere la disponibilità delle app Android ad un numero maggiore di Paesi portando la possibilità di utilizzare questa funzione (per ora limitata agli USA) anche in Italia. Nel frattempo, l’OS si prepara a registrare l’arrivo del supporto ai widget di terze parti, una novità che potrebbe tradursi nell’arrivo di tanti nuovi contenuti per gli utenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti su queste novità rivelate in occasione della Microsoft Build 2022:

Le app Android per Windows 11 arriveranno a breve anche in Italia

L’utilizzo delle app Android in Windows 11 è possibile grazie al Windows Subsystem for Android. Il sottosistema consente a Windows 11 di eseguire app Android in modo completo. Attualmente, questa funzionalità è disponibile esclusivamente negli USA ma Microsoft prevede una rapida espansione in futuro. In particolare, entro la fine del 2022, le app Android saranno disponibili anche agli utenti Windows 11 in Italia oltre che in Francia, Germania, Regno Unito e Giappone.

Da notare, inoltre, che Microsoft ha confermato che, con l’ultimo aggiornamento, il Windows Subsystem for Android è ora basato sulla versione 12.1 di Android Open Source Project (AOSP), equivalente di Android 12L. L’aggiornamento in questione era già disponibile da alcune settimane per gli Insider. Microsoft conferma, quindi, di avere tutta l’intenzione di supportare al massimo il progetto, aggiornando il sottosistema e rendendo disponibili le app Android per Windows in un numero maggiore di mercati.

I widget di terze parti stanno per arrivare in Windows 11

Gi da tempo si parla dell’arrivo dei widget di terze parti per Windows 11. I test sono in corso da tempo e ora c’è anche un periodo di lancio. Microsoft intente garantire agli utenti la possibilità di personalizzare al massimo l’esperienza d’uso del sistema operativo. Il supporto ai widget di terze parti diventa, quindi, un passaggio fondamentale di questo progetto. L’azienda punta a rendere disponibile questa funzionalità entro la fine del 2022.

Gli sviluppatori avranno la possibilità di sviluppare widget relativi sia alle app Win32 che alle PWA. Per il momento, i widget continueranno ad essere inclusi nel pannello dedicato, accessibile dalla taskbar. Questa modalità di fruizione, però, potrebbe non essere la sola a disposizione degli utenti e degli sviluppatori. Nelle ultime settimane, infatti, Microsoft ha iniziato a testare una modalità di utilizzo dei widget.

In futuro, infatti, i widget di Windows 11 (sia nativi che di terze parti) potrebbero diventare degli elementi dinamici del desktop, come già avviene sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android e iOS/iPadOS. La funzionalità è in fase di test, nel Dev Channel degli utenti Windows Insider. Dall’esito positivo del test dipenderà l’arrivo della nuova funzione nella versione stabile di Windows 11.

Leggi anche: Microsoft sta testando un widget di ricerca web sul desktop in stile Android