Quali sono le novità da vedere a giugno 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a giugno 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Con chi viaggi

Iniziamo con le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2022 con Con chi viaggi, commedia con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi. Il film segue la storia di Michele, che attraverso un’app di car-sharing diventa protagonista di un incredibile viaggio on the road. Tutto sembra procedere normalmente, ma la realtà non è quella che sembra e ogni persona a bordo nasconde qualcosa: tra una chiacchiera e l’altra, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in avventura e finirà per cambiare le vite di tutti i personaggi. Disponibile in streaming dal 6 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Con chi viaggi.

Sing 2 – Sempre più forte

Sequel del film di successo del 2016, Sing 2 – Sempre più forte è un film d’animazione che vede protagonista un gruppo di animali con la passione per il canto. Questa volta dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso: Buster (voce originale di Matthew McConaughey) sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater nell’incantevole Redshore City, ma non sarà così facile. Insieme al suo straordinario gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita (voce di Reese Witherspoon), il porcospino Ash (voce di Scarlett Johansson), il gorilla Johnny (voce di Taron Egerton), l’elefante Meena (voce di Tori Kelly) e il porcellino Gunter (voce di Nick Kroll) dovrà riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, diretti dallo spietato lupo Jimmy Crystal (voce di Bobby Cannavale). Disponibile dal 13 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sing 2 – Sempre più forte.

I molti santi del New Jersey

Da non perdere a giugno 2022 su Sky e NOW I molti santi del New Jersey, film prequel della storica serie TV di successo I Soprano ambientato negli anni ’60, nell’epoca delle rivolte di Newark e dei violenti scontri tra italo-americani e afro-americani e le rispettive gang. La pellicola ripercorre la storia di Tony Soprano, concentrandosi sulla sua giovinezza e sugli anni di formazione, e raccontando come il suo mentore, Dickie Moltisanti, lo abbia foggiato nel mondo del crimine organizzato. L’ascendente che ha Dickie su Tony porterà quest’ultimo a plasmarsi da giovane inesperto nel noto boss mafioso. Disponibile dal 15 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I molti santi del New Jersey.

Tra due mondi

Tra i film da vedere questo mese c’è anche Tra due mondi, diretto da Emmanuel Carrère. Racconta la storia di Marianne Winckler (Juliette Binoche), una nota scrittrice che decide di lavorare a un romanzo che tratti il lavoro precario nella società francese. Per documentarsi, la donna decide di vivere direttamente questa realtà e si infiltra per alcuni mesi come addetta alle pulizie sui traghetti della Manica. Quello che scopre va oltre il problema della precarietà, ma la sua identità non rimarrà nascosta a lungo. Disponibile dal 21 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tra due mondi.

Halloween Kills

Il celebre Michael Myers torna a mietere vittime in Halloween Kills, film che riprende la storia da dove era rimasta nel capitolo precedente, mentre Laurie (Jamie Lee Curtis), la figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) scappano via a bordo di un’auto dopo aver fatto l’autostop, convinte che il killer sia morto intrappolato nella casa in fiamme. Michael è ancora vivo, e i primi a scoprirlo (a loro spese) sono i vigili del fuoco accorsi a spegnere l’incendio. Scoperto ciò che è capitato a questi ultimi, Laurie ha intenzione di fermare il male per sempre, preparando l’intera cittadina di Haddonfield a dare la caccia a Michael. Disponibile dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Halloween Kills.

Zlatan

I fan di Ibrahimović non possono lasciarsi sfuggire questo mese di giugno 2022 il film Zlatan, che ripercorre la vita e la carriera del noto campione. Celebre in tutto il mondo per il suo talento, ha fatto parte delle squadre di calcio più forti del globo, tra cui Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e Manchester United. La pellicola non ripercorre solo la carriera calcistica di Zlatan, ma anche la sua vita antecedente alla fama: figlio di immigrati jugoslavi, ha vissuto in un sobborgo di Malmö (Svezia) e ha avuto un’infanzia difficile segnata dal divorzio dei genitori e dalla povertà. Finito talvolta nei guai per risse, furti e non solo, lo svedese ha trovato nel calcio il suo atto di liberazione: lo sport gli ha permesso di diventare un’icona leggendaria. Disponibile dal 27 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zlatan.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2022

Il colore della libertà – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Ti ripresento i tuoi – 3 giugno 2022

– 3 giugno 2022 Paw Patrol – Il film – 5 giugno 2022

– 5 giugno 2022 L’uomo nel buio – Man in the Dark – 9 giugno 2022

– 9 giugno 2022 Il giro del mondo in 80 giorni (2021) – 11 giugno 2022

– 11 giugno 2022 Above Suspicion – 12 giugno 2022

– 12 giugno 2022 Il capo perfetto – 12 giugno 2022

– 12 giugno 2022 Barb e Star vanno a vista del mar – 14 giugno 2022

– 14 giugno 2022 Tueurs – Al di sopra della legge – 17 giugno 2022

– 17 giugno 2022 L’Arminuta – 19 giugno 2022

– 19 giugno 2022 Una famiglia mostruosa – 20 giugno 2022

– 20 giugno 2022 Chi è senza peccato – The Dry – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 La cena perfetta – 23 giugno 2022

– 23 giugno 2022 Ghiaccio – 26 giugno 2022

– 26 giugno 2022 All my life – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 2 fantasmi di troppo – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Into the ashes – 30 giugno 2022

– 30 giugno 2022 Le parole che voglio dirti – 30 giugno 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate ai dinosauri di Jurassic World (dall’1 al 10 giugno 2022), all’animazione (100% Animation dall’11 al 17 giugno 2022) e a Nicole Kidman (dal 27 al 30 giugno 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers

Gli appassionati di basket non possono perdersi questo mese su NOW e Sky On Demand la serie Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers. La serie targata HBO si addentra tra i dettagli e i retroscena dell’inizio dell’era dell’oro dell’NBA, quando i Lakers si trasformano in una vera e propria leggenda della pallacanestro. Ripercorre e omaggia lo spettacolare decennio, dalle decisioni del milionario e proprietario della squadra Jerry Buss all’arrivo di Magic Johnson del 1979. Nel cast John C. Reilly (Jerry Buss), Jason Clarke (Jerry West), Quincy Isaiah (Magic Johnson) e Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar). Disponibile dal 2 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Winning Time.

The Staircase – Una morte sospetta

Le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2022 includono The Staircase, nuova miniserie targata HBO con Colin Firth e Toni Collette ispirata dall’omonima docuserie incentrata sul processo allo scrittore Michael Peterson, accusato di aver picchiato a morte la moglie. Nel 2001 l’apprezzato romanziere statunitense viene ritenuto colpevole dell’omicidio della moglie Kathleen. L’uomo si difende sostenendo che, ubriaca, sia solo caduta, ma una ferita suggerirebbe un colpo con un oggetto contundente. Le indagini proseguono, mentre la famiglia affronta l’impatto devastante degli eventi di quella tragica notte e i figli sono “costretti” a scegliere da che parte stare. Disponibile dall’8 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Staircase.

Il villaggio dei dannati (original)

In arrivo questo mese una nuova miniserie Sky Original in sette episodi: Il villaggio dei dannati (The Midwich Cuckoos il titolo originale). Si tratta di un adattamento moderno di un classico della fantascienza, il romanzo cult scritto da John Wyndham pubblicato nel 1957 (I figli dell’invasione) dal quale sono già stati tratti i film del 1960 e del 1995. Nella ricca cittadina di pendolari d Midwich, uno strano blackout elettrico genera il panico e fa perdere i sensi a tutti, isolando la cittadina per dodici ore. Una volta tornato tutto alla normalità, si scopre che ogni donna fertile è rimasta improvvisamente e inspiegabilmente incinta. Salvatasi da questa sorte visto che si trovava in quel momento a Londra, la psicoterapeuta Susannah Zellaby si ritrova a far fronte a una nuova e bizzarra realtà. Disponibile dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il villaggio dei dannati.

The Baby (original)

Altra miniserie originale tra le serie TV da non perdere questo mese su Sky e NOW. Debutta The Baby, una nuova horror comedy in otto episodi co-prodotta da Sky e HBO che offre un punto di vista cupo ma divertente sulla maternità. Racconta la storia di Natasha (Michelle De Swarte), una trentottenne che non sopporta i bambini e che se ne ritrova uno tra le braccia all’improvviso: non ha idea di chi sia né da dove provenga, ma nota che accadono cose terribili a chiunque provi a offenderlo. Manipolatore e con poteri violenti, il piccolo trasforma la vita della donna in uno spettacolo horror. Disponibile dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Baby.

Westworld – stagione 4 (v.o.)

Chiudiamo le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2022 con la quarta stagione di Westworld, popolare serie TV di fantascienza targata HBO. La storia riprende dagli eventi della stagione precedente, nei quali Maev e Caleb sono riusciti a sconfiggere Serac mentre l’Uomo in Nero è stato ucciso da una sua versione robot controllata da Charlotte/Dolores. La trama della quarta stagione è ancora avvolta nel mistero: per scoprire tutto non resta che aspettare il 27 giugno 2022, data nella quale debutta in lingua originale (dal 4 luglio con doppiaggio in italiano). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Westworld.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Hammarvik – Amori e altri omicidi (stagione 2) – 3 giugno 2022

– 3 giugno 2022 Run – Fuga d’amore – 6 giugno 2022

– 6 giugno 2022 Girls5eva (Peacock) – 6 giugno 2022

(Peacock) – 6 giugno 2022 Pagan Peak (original) – 9 giugno 2022

(original) – 9 giugno 2022 Un amore senza tempo – The time traveler’s wife – 13 giugno 2022

– 13 giugno 2022 Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans? (miniserie) – 25 giugno 2022

(miniserie) – 25 giugno 2022 Rutherford Falls (stagione 2 , Peacock) – 27 giugno 2022

, Peacock) – 27 giugno 2022 We own this city (miniserie) – 28 giugno 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

