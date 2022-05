Le novità Infinity+ di giugno 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese a cavallo tra primavera ed estate 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a giugno 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a giugno 2022

Film in uscita su Infinity+

La torre nera

Apriamo le novità Infinity+ di giugno 2022 con La torre nera, film tratto dall’omonima saga di romanzi fantasy del grande Stephen King che racconta un epico viaggio tra mondi paralleli, connessi da un’unica struttura portante che rischia di crollare condannando l’universo. Il giovane Jake (Tom Taylor) racconta a uno psichiatra di essere tormentato da visioni di uno strano mondo, con la sagoma di una torre scura che si staglia all’orizzonte, la figura di un enigmatico pistolero e quella di un uomo in nero che si accavallano a sconvolgenti immagini di morte e sofferenza. Le immagini nella sua testa diventano sempre più reali, finché un misterioso congegno attiva un passaggio per il Medio-Mondo, dove il pistolero di nome Roland Deschain (Idris Elba) deve raggiungere la torre prima che venga espugnata dal malvagio stregone Walter O’Dim (Matthew McConaughey). Disponibile in streaming dall’1 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de La torre nera.

La scuola cattolica

Da vedere questo mese su Infinity+ La scuola cattolica, film drammatico diretto da Stefano Mordini con protagonisti Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno. Racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschile di Roma. Gli studenti, figli della borghesia romana, vengono educati per un radioso domani, schermati dalla decadenza della società e al sicuro dal caos, dalle sommosse e dal fermento che scuote gli anni ’70. L’equilibrio viene però sconvolto da uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il Massacro del Circeo della notte tra il 29 e il 30 settembre 1975. I tre assassini sono ex studenti della scuola frequentata dal giovane Edoardo (Emanuele Maria Di Stefano). Disponibile dal 3 al 9 giugno 2022 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale de La scuola cattolica.

Sex Tape – Finiti in rete

Cambiamo completamente genere con Sex Tape – Finiti in rete, una divertente commedia che vede protagonisti Cameron Diaz e Jason Segel. Jay e Annie sono una coppia sposata da dieci anni con due figli: con il passare degli anni vedono la loro passione spegnersi progressivamente, e decidono di girare un video porno per divertirsi un po’ e riaccendere la fiamma. Alla fine Annie chiede al marito di cancellare il video, ma quest’ultimo finisce per sincronizzarsi con il cloud e con diversi iPad che la coppia aveva regalato nel tempo a genitori, amici e conoscenti. Inizia dunque un disperato tentativo di recupero dei tablet: riusciranno a farcela? Disponibile dal 4 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sex Tape – Finiti in rete.

Passengers

Sbarca su Infinity+ questo mese di giugno anche Passengers, apprezzato film di fantascienza con Chris Pratt e Jennifer Lawrence. L’astronave Avalon entra in rotta di collisione con alcuni meteoriti, e l’ingegnere Jim Peterson si risveglia dal suo sonno criogenico. L’uomo si rende conto di essersi svegliato troppo presto e che andrà incontro alla morte da solo prima di poter raggiungere la nuova colonia. Dopo un anno di solitudine, decide di risvegliare la bella giornalista Aurora Lane, facendole credere che la colpa sia di un malfunzionamento della capsula. Innamorato della donna, decide di mantenere segreta la verità, ma il viaggio della Avalon si rivelerà più burrascoso del previsto. Disponibile dal 5 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Passengers.

Sonic – Il film

Gli amanti del popolare personaggio SEGA non possono lasciarsi sfuggire Sonic – Il film, incentrato proprio sull’omonimo protagonista dei videogiochi, un alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della supervelocità. L’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski (James Marsden), diventato sceriffo di Green Hills, nel Montana, si reca nella città californiana per aiutare Sonic, extraterrestre fuggito alla cattura del governo, a sconfiggere lo scienziato pazzo Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). Ce la faranno? Potete scoprirlo sulla piattaforma streaming dal 10 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sonic – Il film.

Green Book

Da vedere tra le novità Infinity+ di giugno 2022 c’è anche Green Book, film diretto da Peter Farrelly vincitore di tre Premi Oscar 2019 tra cui quello per il miglior film dell’anno. Ispirato a una storia vera, racconta del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un’educazione piuttosto sommaria che viene ingaggiato da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Quest’ultimo deve infatti spostarsi da New York verso gli Stati del Sud, in luoghi dove i diritti civili degli afroamericani sono lontani dall’essere acquisiti. Confrontandosi con il razzismo, ma anche con l’umanità delle persone che incontrano, i due impareranno prima di tutto a conoscersi e a rispettarsi a vicenda. Disponibile dal 19 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Green Book.

Una Famiglia Vincente – King Richard (Infinity+ Premiere)

Chiudiamo le novità Infinity+ di giugno 2022 con quella forse più importante del mese: Una famiglia vincente – King Richard. Il film, diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia delle due sorelle e star del tennis Venus e Serena Williams tramite la figura del padre, Richard Williams (interpretato da Will Smith), loro allenatore sin dall’infanzia. La famiglia viveva a Compton, un malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità. L’uomo decise sin da quando le due figlie erano bambine che avrebbero avuto un futuro da tenniste, nonostante non avessero alcuna preparazione. Senza nessuna conoscenza specifica dello sport, Richard si impegnò a formarle e ad allenarle sotto al sole e alla pioggia seguendo un preciso piano di carriera di 78 pagine, convinto che un giorno sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia. Con questo film Will Smith si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista alla cerimonia degli Oscar 2022 (quella saltata agli onori della cronaca per la questione con Chris Rock). Disponibile dal 24 al 30 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una Famiglia Vincente – King Richard.

Altri film da vedere su Infinity+ a giugno 2022

Godzilla – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Transformers – L’ultimo cavaliere – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Flashdance – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi – 4 giugno 2022

– 4 giugno 2022 Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia – 6 giugno 2022

– 6 giugno 2022 L’uomo che vide l’infinito – 9 giugno 2022

– 9 giugno 2022 Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo incontra Leone Il Cane Fifone – dal 10 al 16 giugno 2022 (Premiere)

– dal 10 al 16 giugno 2022 (Premiere) Il giardino segreto – 10 giugno 2022

– 10 giugno 2022 Croce e delizia – 11 giugno 2022

– 11 giugno 2022 Underworld: Blood Wars – 12 giugno 2022

– 12 giugno 2022 La paranza dei bambini – 13 giugno 2022

– 13 giugno 2022 Un piccolo favore – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Matrix Resurrections – dal 17 al 23 giugno 2022 (Premiere)

– dal 17 al 23 giugno 2022 (Premiere) Incontri ravvicinati del terzo tipo – 24 giugno 2022

– 24 giugno 2022 Resta con me – 26 giugno 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Supergirl – stagione 6

Tra le serie TV novità di questo mese di giugno 2022 c’è la sesta stagione di Supergirl, che ci porta al gran finale. Basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics il cui vero nome è Kara Zor-El, la serie vede protagonista la kryptoniana cugina di Superman, interpretata da Melissa Benoist. Terza, quarta e quinta stagione sono già disponibili sulla piattaforma. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Supergirl.

The Goldbergs – stagione 9 (finale di stagione)

Le novità Infinity+ di giugno 2022 si chiudono con gli ultimi episodi della nona stagione di The Goldbergs. Arriva al finale di stagione la sitcom ambientata negli anni ’80 in Pennsylvania, che racconta la storia di tre fratelli e della loro colorata e amorevole famiglia, i Goldberg. Creata e prodotta da Adam F. Goldberg, è in parte basata sulla sua infanzia. Disponibile a giugno 2022. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della nona stagione di The Goldbergs.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a giugno 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

