Cosa vedere tra le novità Disney+ di giugno 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese a cavallo tra primavera ed estate accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a giugno 2022

Film in uscita su Disney Plus

Hollywood Stargirl (original)

Apriamo le tante novità Disney+ di giugno 2022 con Hollywood Stargirl, sequel del film del 2020 che racconta di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), un’adolescente dalla voce cristallina che riesce con la sua gentilezza a rendere magica la vita degli altri. Il film segue il suo viaggio verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Quando la madre Ana (Judi Greer) viene assunta come costumista in un film, le due si trasferiscono a Los Angeles e la ragazza si ritrova circondata da un eclettico gruppo di personaggi: tra questi gli aspiranti registi Evan e Terrell, il signor Mitchell (vicino di casa) e Roxanne Martel (Uma Thurman), musicista che Stargirl ammira. Disponibile in streaming dal 3 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hollywood Stargirl.

Fire Island (original)

Disney+ celebra il Mese del Pride con alcuni contenuti dedicati a personaggi e storie appartenenti al mondo LGBTQ+. Tra questi Fire Island, film originale ambientato nella località di villeggiatura gay di Long Island. Una commedia romantica, moderna e sincera che mette in scena una lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo. Ispirata agli intrighi del grande classico “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, la pellicola è incentrata su due migliori amici che partono per vivere una leggendaria avventura estiva insieme al loro gruppo di eclettici amici. Disponibile dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fire Island.

Altri film da vedere su Disney+ a giugno 2022

Rise – La vera storia di Antetokounmpo (original) – 24 giugno 2022

Serie TV da vedere su Disney+

Abbott Elementary

Apriamo le novità Disney+ di giugno 2022 lato serie TV con Abbott Elementary, comedy che racconta le vicende di un gruppo di appassionati insegnanti e del loro preside leggermente stonato mentre si destreggiano nel sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante i vari ostacoli e non apprezzando l’atteggiamento del distretto scolastico verso l’istruzione dei ragazzi, sono determinati ad aiutare gli studenti ad avere successo nella vita. La serie è scritta e interpretata da Quinta Brunson, apparsa di recente nella serie A Black Lady Sketch Show, nominata agli Emmy. Disponibile dall’1 giugno 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Abbott Elementary.

The Orville: New Horizons – stagione 3

Da vedere questo mese di giugno 2022 anche la terza stagione di The Orville, serie TV creata e interpretata da Seth MacFarlane. Ambientata 400 anni nel futuro, vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre continua con la sua missione di esplorazione spaziale. Seth MacFarlane, celebre ideatore di sit-com animate, guida uno strampalato equipaggio in una serie di rocambolesche avventure. Disponibile dal 2 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Orville.

Ms. Marvel (original)

Una delle novità Disney+ di giugno più attese è senza dubbio Ms. Marvel, nuova serie originale targata Marvel Studios con protagonista Kamala Khan, adolescente americana di origine pakistana che cresce a Jersey City. La ragazza, gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, è una grande fan dei supereroi e possiede un’incredibile immaginazione, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, finché non ottiene dei superpoteri come i suoi tanto ammirati eroi: la sua vita sarà veramente più facile ora? Potete scoprirlo dall’8 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ms. Marvel.

This is Us – stagioni 1-5

Da non perdere questo mese su Disney+ le prime cinque stagioni di This is Us (la sesta e ultima è attualmente trasmessa su Sky), popolare serie TV drammatica interpretata da un cast corale. 1980: Jack e Rebecca sono una coppia di giovani sposi la cui vita cambia improvvisamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto uno dei tre non sopravvive, ma i neo genitori decidono di adottare un bambino afroamericano abbandonato dal papà naturale. 36 anni dopo, i tre fratelli vivono in città diverse negli Stati Uniti: Kevin è un attore televisivo a caccia di un cambiamento professionale, Kate cerca invano di controllare il suo peso, mentre Randall, marito e padre di due figlie, è alla ricerca del suo vero padre naturale. La trama segue tre linee temporali: le vicende dei tre fratelli nel presente, ma anche quelle del loro passato e gli avvenimenti del futuro. Disponibile dall’8 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di This is Us.

Only Murders in the Building – stagione 2 (original)

Arriva a giugno 2022 l’attesissima seconda stagione di Only Murders in the Building, popolare serie TV che vede protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles, Oliver e Mable provano a smascherare il suo assassino. Ci sono però tre sfortunate complicazioni: il trio è pubblicamente implicato nell’omicidio, si trova al centro di un podcast rivale e deve avere a che fare con un gruppo di vicini newyorkesi che crede che abbiano commesso loro il delitto. Riusciranno a sbrogliare ancora una volta la matassa? Disponibile dal 28 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Only Murders in the Building.

Baymax (original)

Le novità Disney+ di giugno 2022 includono Baymax, con il ritorno dell’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario che farà tutto ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. In esclusiva sulla piattaforma, a partire dal 29 giugno 2022, la nuova serie di avventure nel campo dell’assistenza medica ambientata nella fantastica città di San Fransokyo, con protagonista il simpatico personaggio visto nel fortunato film d’animazione Big Hero 6, liberamente ispirato all’omonima serie di fumetti Marvel. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Baymax.

Serie live action Marvel: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher

Richieste da tempo, ma sparse per diverse altre piattaforme, ritornano “a casa” le serie live action targate Marvel: disponibili da questo mese Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, che offrono ai fan una proposta ancora più ampia della collezione Marvel, raccolta tutta in un unico posto. In Daredevil, Charlie Cox interpreta Matt Murdock, un avvocato che ha perso la vista da bambino a causa di un incidente radioattivo e ha sviluppato dei sensi sovraumani: li utilizza di notte per combattere il crimine nelle strade della sua città nei panni del supereroe Daredevil. Nell’omonima serie, l’ex-supereroina Jessica Jones (interpretata da Krysten Ritter), colpita da un disturbo da stress post-traumatico, apre un’agenzia investigativa per aiutare le persone e gli altri supereroi in difficoltà. In Luke Cage, Mike Colter interpreta un ex detenuto che combatte il crimine e la corruzione: in suo aiuto, una forza sovrumana e una pelle indistruttibile frutto di un esperimento sabotato. Iron Fist racconta la storia di Danny Rand (Finn Jones), che dopo essere sparito e presunto morto per quindici anni, fa ritorno a New York determinato a riprendere il controllo dell’azienda di famiglia e pronto a combattere il crimine grazie alla sua maestria nel kung-fu e all’abilità di evocare l’incredibile potere dell’Iron Fist. Nella serie crossover The Defenders, i quattro supereroi appena citati si riuniscono in un team per cercare di salvare la città di New York da un nemico comune: l’organizzazione criminale denominata Mano. In The Punisher il protagonista è Frank Castle (Jon Bernthal): dopo aver vendicato la morte della sua famiglia, il Punitore scopre una cospirazione che va ben oltre il mondo criminale di New York. Le serie sono disponibili in streaming dal 29 giugno 2022.

Altre serie TV da vedere su Disney+

American Dad (stagione 16) – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Mixed-ish (stagioni 1-2) – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Star (stagione 3) – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Pose (stagioni 1-2) – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Love, Victor (stagione 3) – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Snowfall (stagione 5) – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 When We Rise – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 I Griffin (stagione 19) – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Have you seen this man? (docuserie) – 22 giugno 2022

(docuserie) – 22 giugno 2022 The Fosters (stagioni 1-5) – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Obi-Wan Kenobi (finale di stagione) – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Atlanta (stagione 3) – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Making History – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Black-ish (stagione 8) – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Good Trouble (stagioni 1-2) – 29 giugno 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Disney+