Le novità Amazon Prime Video di giugno 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese tra primavera ed estate non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a giugno 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

Con chi viaggi

Apriamo le novità Amazon Prime Video di giugno 2022 con il film Con chi viaggi, commedia con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi. Racconta la storia di Michele, che attraverso l’utilizzo di un’app di car-sharing diventa protagonista di un incredibile viaggio on the road. Tutto sembra procedere nella norma, ma la realtà non è quella che sembra: ognuno nasconde qualcosa e l’avventura finirà per cambiare le vite di tutti i personaggi. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, il film offre sfumature noir e permette di esplorare relazioni umane inattese. Disponibile in streaming dal 6 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Con chi viaggi.

The Contractor (original)

Da vedere a giugno su Prime Video il nuovo film originale The Contractor, un thriller d’azione con protagonista Chris Pine. Il sergente delle Forze Speciali James Harper viene congedato contro la sua volontà e gli viene negata la pensione. Indebitato e senza opzioni, per sostentare la propria famiglia si arruola con una forza militare privata clandestina. Quando la prima missione non si conclude nel modo sperato, Harper si ritrova perseguitato e in fuga, coinvolto in una pericolosa cospirazione. Dovrà fare di tutto per sopravvivere, tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs ed Eddie Marsan. Disponibile dal 15 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Contractor.

My Fake Boyfriend (original)

Le novità Amazon Prime Video di questo mese proseguono con My Fake Boyfriend, commedia sentimentale con Keiynan Lonsdale, Dylan Sprouse e Sarah Hyland (Modern Family). Andrew non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato, e i suoi amici decidono di aiutarlo creando “Cristiano”, un perfetto finto fidanzato sui social media. Mentre Cristiano diventa virale e famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, affascinante proprietario di un ristorante. Dovrà cercare di porre fine alla finta storia, sfuggire all’ex geloso e conquistare il cuore di Rafi. Il film è diretto da Rose Troche ed è disponibile dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Fake Boyfriend.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2022

Fargo – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Point Break (2015) – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Il discorso del re – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Bigfoot Family – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Inheritance – 3 giugno 2022

– 3 giugno 2022 We Are Your Friends – 6 giugno 2022

– 6 giugno 2022 Warning – 7 giugno 2022

– 7 giugno 2022 Intreccio di destini – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Now You See Me 2 – 9 giugno 2022

– 9 giugno 2022 La paranza dei bambini – 13 giugno 2022

– 13 giugno 2022 The Last Survivors – 14 giugno 2022

– 14 giugno 2022 Incoming – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Breach – Incubo nello spazio – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Arlington Road – L’inganno – 18 giugno 2022

– 18 giugno 2022 Copshop – 20 giugno 2022

– 20 giugno 2022 La cena perfetta – 23 giugno 2022

– 23 giugno 2022 Ghiaccio – 26 giugno 2022

– 26 giugno 2022 My Hero Academia: World Heroes’ Mission – 26 giugno 2022

– 26 giugno 2022 La Famiglia Addams – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 La Famiglia Addams 2 – 28 giugno 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Il giardino segreto (fino al 9 giugno 2022)

Pinocchio (fino al 18 giugno 2022)

A un metro da te (fino al 20 giugno 2022)

Tutti per 1 – 1 per tutti (fino al 24 giugno 2022)

Come un gatto in tangenziale (fino al 30 giugno 2022)

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Boys – stagione 3 (original)

Le novità Amazon Prime Video di giugno 2022 lato serie TV partono subito alla grandissima con la terza attesissima stagione di The Boys, una delle serie originali più apprezzate all’interno della piattaforma, basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson. La serie offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi, famosi, influenti e venerati come dèi, abusano dei propri poteri anziché utilizzarli solo per aiutare gli altri e fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti ci sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per smascherare i Sette e la Vough, la società multimiliardaria che gestisce i supereroi e che copre i loro sporchi segreti. Il cast della nuova stagione, tra volti vecchi e nuovi, comprende Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles (Supernatural). Disponibile dal 3 giugno 2022 con i primi tre episodi, poi nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 luglio. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Boys.

Fairfax – stagione 2 (original)

Torna sulla piattaforma dal 10 giugno 2022 la serie animata Fairfax, giunta alla seconda stagione. Segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. Un punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci. La serie originale è creata e prodotta da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley; nella seconda stagione nel cast di doppiatori in lingua originale abbiamo, tra gli altri, Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri, John Leguizamo. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Fairfax.

L’estate nei tuoi occhi (original)

Le novità Prime Video di giugno 2022 includono L’estate nei tuoi occhi, una serie drammatica multigenerazionale incentrata su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli. Tratta anche il rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e il potere duraturo che possono avere le forti amicizie femminili. Un racconto di formazione sull’amore, le prime rotture e la magia di un’estate perfetta, tratto dal best seller di Jenny Han The Summer I Turned Pretty. Disponibile dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’estate nei tuoi occhi.

Chloe – Le maschere della verità (original)

Tra le principali novità da vedere questo mese su Prime Video c’è Chloe – Le maschere della verità, serie in sei episodi da 60 minuti co-prodotta da BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. Segue Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social. La vita incantata, il marito adorante e la cerchia di amici di successo: Becky non riesce a resistere a sbirciare in un mondo così contrastante con il suo, dove si prende cura della madre con esordio precoce di demenza nel loro piccolo appartamento alla periferia di Bristol. Quando Chloe muore all’improvviso, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite di chi stava intorno alla ragazza per cercare di scoprire cosa le sia successo. Attraverso il suo alter ego, Sasha, diventa un’eroina potente e trasgressiva, popolare e ben connessa con vita e amori, ma la finzione presto oscura la realtà: la ragazza corre il rischio di perdersi completamente. Disponibile dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chloe – Le maschere della verità.

The One That Got Away (original)

Chiudiamo le principali novità del mese sulla piattaforma con The One That Got Away, una reality series originale in dieci episodi. In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dalla cantautrice Betty Who, sei persone in cerca dell’anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una: le persone del loro passato entrano attraverso “The Portal” per sorprenderli e provare a innamorarsi. Per alcuni potrebbe essere un sogno che diventa realtà. Disponibile in streaming dal 24 giugno 2022 in versione originale sottotitolata.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Naruto (stagione 3) – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Summer & Todd: L’Allegra Fattoria – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 World Of Winx (stagione 1, episodi 14-26) – 17 giugno 2022

– 17 giugno 2022 Change!! Shin Getter Robo – L’ultimo giorno del mondo (stagione 1) – 23 giugno 2022

– 23 giugno 2022 Bleach (stagione 15) – 25 giugno 2022

– 25 giugno 2022 Naruto (stagione 4) – 26 giugno 2022

– 26 giugno 2022 Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo (stagione 1) – 30 giugno 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni: tra le serie TV segnaliamo Macgyver (stagioni 1-3 in scadenza il 6 giugno 2022) e The Magician (le prime quattro stagioni in scadenza il 14 giugno 2022).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

