Tra le novità in arrivo per la gamma di prodotti Apple nel corso dei prossimi mesi c’è anche il nuovo MacBook Air che si prepara ad un atteso aggiornamento dopo il successo del modello attualmente sul mercato, diventando un vero e proprio best seller grazie alle ottime prestazioni del chip M1 e ad un prezzo stabilmente inferiore ai 1.000 euro per il modello basse. Sul progetto del nuovo MacBook Air, da tempo, circolano diversi rumor e indiscrezioni. In queste ore, a far luce su un aspetto centrale della nuova gamma del MacBook Air, arriva un interessante tweet di Mark Gurman di Bloomberg. Ecco tutti i dettagli:

MacBook Air 2022: il nuovo modello seguirà la tradizione, almeno per quanto riguarda le varianti cromatiche

Da tempo si parla di una possibile gamma molto variegata per il MacBook Air che potrebbe arrivare sul mercato in svariate colorazioni, riprendendo quanto Apple ha già fatto con l’iMac, aggiornato in passato sia nel comparto hardware (con il processore M1) che nell’estetica (con diverse varianti cromatiche per la scocca). Secondo Mark Gurman, invece, le intenzioni di Apple sono molto diverse. Per l’aggiornamento del suo MacBook Air, infatti, Apple potrebbe seguire la tradizione e evitare di dar vita ad una gamma particolarmente articolata per quanto riguarda le varianti cromatiche. In arrivo, infatti, potrebbero esserci solo colorazioni “classiche” come Space Gray, Silver e Gold (quest’ultima potrebbe essere rivista rispetto a quanto visto sull’attuale MacBook Air).

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg — Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022

Il punto di vista di Gurman contrasta con le indiscrezioni degli ultimi mesi relative al nuovo MacBook Air. Nel recente passato, infatti, in più occasioni è stato anticipato l’arrivo di svariate varianti cromatiche per il nuovo notebook che, anche nel design, dovrebbe riprendere diversi elementi già visti con l’attuale iMac. Lo scorso marzo, ad esempio, l’insider Ming-Chi Kuo, sempre molto ben informato sul mondo Apple, ha anticipato l’arrivo di “più opzione di colori” per il nuovo MacBook Air rispetto al modello attualmente sul mercato. Ming-Chi Kuo, però, non ha rivelato ulteriori dettagli sulla questione, segno anche che informazioni precise sulle intenzioni di Apple non sono ancora disponibili.

Tra le novità del MacBook Air dovrebbe trovare spazio anche una scocca ridisegnata con l’obiettivo di avvicinare il notebook entry level della gamma Apple con i top di gamma MacBook Pro da 14 e 16 pollici, presentati ufficialmente lo scorso autunno. Al momento, però, non è chiaro se anche il nuovo Air introdurrà o meno il famigerato notch, una soluzione molto criticata e, almeno inizialmente, non perfettamente supportata dalle applicazioni per macOS. Sulla questione, sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter ottenere informazioni più precise e dettagliate.

Da valutare anche quelle che saranno le specifiche del nuovo MacBook Air. Si parla del debutto del nuovo M2 che però potrebbe essere stato rimandato al prossimo anno a causa della crisi dei chip. Secondo Ming-Chi Kuo, ad esempio, il nuovo Air proporrà ancora il chip M1 con Apple che punterà sul design e su altre funzionalità aggiuntive per sostenere le vendite del nuovo modello che andrà a rimpiazzare l’attuale. Da valutare anche quali saranno le configurazioni del notebook in arrivo sul mercato, a partire dalle dimensioni del display e fino ad arrivare alla dotazione di memoria.

Secondo alcune indiscrezioni (non confermate) Apple dovrebbe presentare il nuovo MacBook Air in occasione della WWDC in programma tra pochi giorni. Maggiori aggiornamenti sul nuovo notebook, quindi, potrebbero arrivare a brevissimo. In caso di presentazione già la prossima settimana, le vendite del nuovo MacBook potrebbero iniziare entro il mese di giugno, anche per quanto riguarda il mercato italiano. Ne sapremo di più a breve.

