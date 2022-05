Nel corso degli ultimi mesi, Apple ha rinnovato gran parte della propria lineup di Mac implementando il chip M1 in tutte le sue iterazioni su molti dispositivi: dai colorati iMac ai potentissimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici passando per il peculiare Mac Studio.

Tutti gli indizi – e i report degli informatori più noti – portano a pensare che il MacBook Air sia il prossimo in linea per un redesign che ne rivoluzionerebbe non solo le componenti interne ma anche l’estetica generale.

MacBook Air 2022: design ambizioso ma ancora poche porte

Il MacBook Air M1, rilasciato insieme al modello Pro M1 nel novembre 2020, fu il primo Mac a segnare il debutto sul mercato di Apple Silicon e, in particolar modo del chip M1, mostrandone le immense capacità che di lì a breve avrebbero stravolto il mercato dei processori tanto da spingere molte aziende a realizzarne uno proprietario.

Quel MacBook Air M1, peraltro, conservava la scocca del modello precedente integrando semplicemente il nuovo chip ma senza cambiare nulla dal punto di vista hardware. Apple, con il nuovo modello, punta a rivoluzionarne l’estetica così come fatto con i Mac rilasciati negli scorsi mesi.

Partendo proprio dall’estetica è ormai noto il cambio di paradigma per quanto concerne le scelte di design. Stando a quanto riportato da molti rumor, il nuovo MacBook Air dovrebbe seguire il trend lanciato dall’iMac caratterizzato dalle cornici bianche integrate in un corpo in alluminio disponibile in una moltitudine di colori.

Una scelta coraggiosa che a molti fa già storcere il naso soprattutto per la presenza del notch il quale dovrebbe essere anch’esso bianco.

Nonostante Apple sia tornata sui suoi passi con i MacBook Pro 14″ e 16″ per quanto riguarda la scelta di porte a disposizione dell’utente, sembra che non sarà così generosa con il nuovo MacBook Air il quale dovrebbe poter contare solo su due porte Thunderbolt, una per lato. Ci si aspetta comunque la reintroduzione del connettore MagSafe anche sul MacBook Air.

Chip M2 pronto al debutto?

Il cuore pulsante del nuovo MacBook Air dovrebbe essere il nuovo chip M2 il quale debutterebbe, di fatto, con l’Air e andrebbe a sostituire l’M1 base anche se non dovrebbe essere più potente di M1 Pro, M1 Max o M1 Ultra i quali rimarrebbero dedicati alla fascia più potente di Mac.

Il nuovo chip M2 dovrebbe essere basato sul processore A15, lo stesso montato dai nuovi iPhone 13 e SE 2022 e dovrebbe poter contare su un’architettura caratterizzata da una CPU e una GPU rispettivamente da 8 e 10 core. Un passo in avanti rispetto alla GPU da 8 core presente sul chip M1.

Stando a quanto affermato dal noto analista Apple Mark Gurman, il nuovo MacBook Air dovrebbe essere annunciato nei prossimi mesi anche se attualmente le informazioni a riguardo sono ancora piuttosto fumose.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e vi aggiorneremo qualora dovessero trapelare nuove informazioni riguardanti il prossimo MacBook Air.

