La WWDC è alle porte e durante la conferenza Apple rivelerà le novità che verranno introdotte con l’atteso iOS 16.

Il lancio di una nuova versione di iOS è composto da più fasi: il rilascio della beta per sviluppatori, la successiva beta pubblica e infine il debutto ufficiale. Ecco quale sarebbe la probabile roadmap per iOS 16.

Ecco quando potrebbero arrivare la beta per sviluppatori, la beta pubblica e la versione ufficiale di iOS 16

Tradizionalmente Apple rivela la sua prossima versione di iOS al keynote della WWDC e lancia la prima beta per sviluppatori entro poche ore, quindi la data attesa per iOS 16 è quella del 6 giugno.

Questa versione non è consigliata per l’installazione su un iPhone principale, inoltre l’accesso alla beta per sviluppatori di iOS 16 richiede un account sviluppatore a pagamento.

La beta pubblica di iOS 15 è stata rilasciata poco più di tre settimane dopo la prima beta per sviluppatori, pertanto la prima beta pubblica di iOS 16 è attesa tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

A eccezione del 2020, Apple ha storicamente lanciato la nuova versione di iOS circa una settimana dopo l’evento di settembre. Se Apple terrà l’evento per il nuovo iPhone il 13 settembre, la data di rilascio ufficiale di iOS 16 dovrebbe essere il 19 settembre.

Ricordiamo che l’appuntamento con la Worldwide Developer Conference per gli sviluppatori organizzata da Apple è in programma tra il 6 e il 10 giugno 2022.

