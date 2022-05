Amazon è un’autentica fucina di offerte: ogni giorno ce ne sono di nuove da segnalare e quelle di oggi sono monomarca: è attiva la ASUS Week, descritta come “Una settimana di offerte imperdibili su selezionati Notebook”. L’iniziativa tocca prodotti diversi per target e fascia di prezzo, ma le occasioni interessanti non mancano di certo.

Offerte ASUS Week di Amazon

È sufficiente recarsi nel negozio di ASUS su Amazon per trovarsi dinanzi agli oggi un banner inequivocabile: la ASUS Week è in corso e ci sono varie offerte da vedere più da vicino. Prima di entrare nel merito, occorre fare una premessa: tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, con spedizione Prime annessa.

Dal momento che le offerte in primo piano coincidono con quelle del giorno e che nella sezione “Scopri tutte le proposte” c’è un solo articolo in più, non ha senso fare suddivisioni di sorta. Ecco tutte le offerte:

Al link sottostante trovate tutte le offerte del negozio ASUS su Amazon:

Offerte ASUS Store su Amazon

