Qualche mese fa ASUS ha presentato i suoi nuovi Vivobook andando a sdoganare il display OLED anche per una linea di prodotti consumer. Non è solo il display a fare un deciso passo in avanti, il nuovo ASUS Vivobook Pro 14X OLED è una macchina tutta nuova, decisamente migliorata rispetto alla precedente generazione, in grado di assistere i creators grazie ai driver Studio.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED design

Il design di un notebook, bene o male, è sempre lo stesso ma ASUS ha deciso di dare un bel refresh alla sua linea abbracciando un look industriale e giovane allo stesso tempo. Scelta indovinata, il Vivobook Pro 14X OLED è davvero bello da osservare nella sua colorazione silver con quel tasto ESC arancione fluo, con i dettagli in rilievo sulla parte superiore e sui tanti altri stampati in giro per la scocca.

Il notebook è costruito in alluminio, pochissimi inserti in platica per lo sfogo delle antenne, tante le porte a disposizione con ben 3 USB-A (2 2.0 + 1 3.2), 1 USB-C Thunderbolt, 1 HDMI, 1 ingresso MicroSD, Jack audio e ingresso proprietario per l’alimentatore. Nota di merito per la presenza di un piccolo otturatore per la webcam (solo 720p ma almeno c’è), un toccasana per la privacy e la sicurezza. Seconda nota di merito per il sensore di impronte digitali integrato nel tasto power, utilissimo per Windows Hello.

Accedere all’interno del notebook è semplicissimo come da tradizione ASUS, si può sostituire il modulo SSD M.2, la scheda Wi-Fi mentre invece la RAM è saldata sulla scheda madre. Il sistema di dissipazione è affidato a due belle heat pipe, due ventole e due radiatori. Quanto basta per un notebook del genere. Tirando le somme, ottimo lavoro per questo Vivobook Pro 14X OLED, sia fuori che dentro.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED tastiera e trackpad

La tastiera di questo Vivobook è migliorata tantissimo. Scrivere testi lunghi con questo notebook è talmente piacevole che invoglia a scrivere di più, ha un look estetico piacevolissimo ed un grip sul keycaps niente male.

I tasti sono molto ben distanziati, la loro costruzione è stabile. La battitura veloce è garantita dalla corsa decisa e intensa, anche la stabilità della tastiera contribuisce a rendere la digitazione sicura e indolore. Il rimbalzo è rapido, la pressione da effettuare non è eccessiva, tutto questo è un bene sia per chi ama giocare, sia per chi deve produrre ed utilizzare le combinazioni di tasti.

Migliora sensibilmente anche il trackpad che è molto più grande, scorrevole e piacevole. Click preciso, fluidità massima, sound onesto. Il lavoro verrà sempre portato a casa ed infine c’è una piccola chicca, la presenza del DialPad virtuale. Basta fare uno swipe sul simbolo per veder comparire sul trackpad una rotellina virtuale da utilizzare in produttività, per controllare volume e luminosità, per non parlare della compatibilità con i programmi della suite Adobe.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED display e audio

Il primo impatto con il display di questo ASUS Zenbook Pro 14X OLED è impressionante. La tecnologia OLED si sposa benissimo con la cura estetica di Windows 11, così come il refresh rate a 90 Hz rende tutto molto più fluido e piacevole. La risoluzione è di 28880×1800 su un 14″ con il grande vantaggio di essere un 16:10, guadagnando maggior spazio verticale, ogni azione produttiva ne guadagnerà. Le cornici sono ridotte su tre lati, quella superiore è occupata dalla webcam con otturatore, è normale sia più spessa.

La luminosità è di 600 nits, c’è la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, il 133% di sRGB, la certificazione Pantone e la certificazione DisplayHDR 600. La certificazione HDR è una buona aggiunta ma non ancora ad un livello professionale, altra piccola precisazione per la luminosità di 600 nits che qualcuno potrebbe valutare bassa. Non è bassa, è un buonissimo valore anche in relazione al fatto che un OLED ha una luminosità percettiva più alta rispetto ad un tipico LCD. Nota di merito per la riduzione della luce blu del 70%, una piccola accortezza che può far piacere a molti.

ASUSVivobook Pro 14X OLED ha un ottimo pannello sia per creare contenuti che per visualizzarli. Si tratta di una macchina in grado di essere uno strumento fantastico per vedere serie e film su Netflix, Prime video e chi più ne ha più ne metta. Anche un semplice video su Youtube è assolutamente soddisfacente anche grazie al buon comparto audio enfatizzato da due speaker di sistema dalla qualità elevate, il suono emesso è chiaro con una buona presenza di tutte le tonalità.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED scheda tecnica

Assolutamente non male anche la scheda tecnica, ASUS non si è risparmiata ed ha inserito un processore Intel Core i7 11370H, si esatto, proprio la serie H, quella ad alto TDP che solitamente viene utilizzata nei notebook gaming. C’è anche una scheda video dedicata che gli dona la certificazione NVIDIA Studio, è la RTX 3050. Ecco le specifiche tecniche di ASUS Vivobook Pro 14X OLED:

Processore Intel Core i7 11370H (4C/8T, 3.3 GHz, Max boost 4.8 GHz, 35 W)

NVIDIA GeForce RTX 3050 40W

16 GB RAM

1 TB SSD M.2 NVMe

Display 14″ 2880×1800 16:10 90Hz OLED

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

3 USB-A

1 USB-C

HDMI

Lettore MicroSD

Jack audio 3,5 mm combo

Sensore impronte digitali

Webcam 720p con otturatore

Asus Dials

Batteria 63 Wh

ASUS Vivobook Pro 14X OLED prestazioni

Inutile sottolineare che grazie ad un processore Core i7 della serie H di undicesima generazione, questo ASUS Vivobook Pro 14X OLED non può far altro che andare benone in qualsiasi contesto di utilizzo. Una grossa mano a non cedere il passo nemmeno negli ambiti dove potrebbe andare in difficoltà arriva dalla presenza della scheda video dedicata GeForce RTX 3050 con driver studio.

Abbiamo testato la macchina sia con Windows 10 e sia con Windows 11, non cambia nulla se non una piacevolezza di utilizzo ancora più accentuata su Windows 11 grazie alla presenza dei 90 Hz che rendono ogni animazione del nuovo sistema operativo ancora più piacevole e fluida, ad onor del vero anche il pannello OLED regala spettacolarità alla nuova dark mode di Windows 11.

In ogni caso ASUS Vivobook Pro 14X OLED è un notebook per tutti quelli che vogliono avere la libertà di pretendere qualcosa in più dal proprio portatile. Si può utilizzare con estrema piacevolezza per le classiche operazioni quotidiane, così come può essere un validissimo alleato per chi ha bisogno di creare contenuti in ambito semi professionale con il proprio notebook grazie ai Driver Studio di NVIDIA.

Le schede GeForce RTX di NVIDIA hanno il grande vantaggio di poter contare su RT Core e Tensor Core in combinazione a tagli di RAM dedicata molto veloce. Gli RT Core di seconda generazione sono il massimo per tutti i lavori dove il tempo di rendering è fondamentale ma non solo, possono occuparsi anche di elaborazioni in tempo reale e di gestire tutti i calcoli in ray tracing, una delle operazioni più complesse da gestire per chi crea in 3D. I Tensor Core di terza generazione sono in grado di accelerare in maniera intelligente parecchie operazioni, per maniera intelligente si intende proprio AI, Intelligenza Artificiale che si occupa delle operazioni impattanti delle immagini, dei calcoli in 3D, dei video e anche del campo audio.

Sebbene la RTX 3050 sia la entry level delle schede grafiche di NVIDIA, questo ASUS Vivobook Pro 14X OLED è assolutamente in grado di soddisfare tantissime esigenze dei creators. Non può, per forza di cose, essere considerato un desktop replacement, non può ambire a lavori di alto profilo professionale ma è in grado di svolgere bene i compiti di grafica 2D e 3D, di montaggio video, di foto ritocco, di modellazione in 3D e tanto altro.

I benchmark parlano chiaro, qui la potenza c’è e si sente. Nessun problema con la suite di programmi Adobe ottimizzati dai driver Studio che danno una marcia in più come ad esempio nel rendering CUDA, poi ci si sente anche la undicesima generazione Intel a dare una grossa mano in programmi come Photoshop ed infine la praticità di Asus con la sua Dial che lavora molto bene nei programmi per creators.

Dal punto di vista termico è ok, sulla CPU si arriva ad un picco di 94° ma senza un reale drop delle prestazioni, la GPU sta sempre sotto gli 80° ed effettivamente questa buona gestione si riversa non solo in delle prestazioni migliori ma anche in una rumorosità delle ventole contenuta. Quando c’è da spingere partono ma non danno mai realmente fastidio.

Essendo dotato di una RTX 3050 con Ray Tracing e DLSS è possibile togliersi più di uno sfizio in ambito gaming. Non è chiaramente il suo focus, ci sono i notebook gaming ASUS ROG che sono fatti di altra pasta ma è possibile giocare anche ai titoli Tripla A andando a settare bene i dettagli grafici con magari l’aggiunta del DLSS per massimizzare il frame rate anche nei titoli più impegnativi. Nei giochi eSport va alla grande senza nessun tipo di problema se non una limitazione nei frame che si possono visualizzare, i 90 FPS vengono superati facilmente.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED autonomia

Era davvero difficile per Asus inserire una batteria ancora più grande, la capacità della batteria è da 63 Wh e può essere ricaricata in maniera abbastanza rapida grazie al potente alimentatore (125 W) proprietario di dimensioni importanti.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED riesce a portare a casa tra le 6 e le 8 ore di utilizzo misto abbastanza leggero. In particolare con una luminosità del 70% ed un volume audio impostato al 60% ASUS Vivobook Pro 14X OLED raggiunge questi risultati di autonomia reale:

Riproduzione streaming 4K Amazon Prime Video: 7 ore e 30 circa

Lavoro in Chrome 5 tab + Youtube in background: 7 ore circa

Utilizzo Photoshop: 6 ore circa

Utilizzo offline con Word: 8 ore circa

Utilizzo gaming: 1 ora e 30 minuti circa

Si tratta di un buon risultato considerando la potenza del notebook, principalmente uno strumento da lavoro e non da puro intrattenimento anche se il display OLED invoglia parecchio. Ovviamente giocando meglio con le impostazioni si può ottenere fuori una durata bella batteria migliore.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED conclusioni

ASUS ha lavorato benissimo, ha esaltato le caratteristiche della sua linea Vivobook ed ha reso questo Vivobook 14X OLED un notebook convincente in tanti scenari di utilizzo. Si passa dal consumatore medio che vuole una macchina senza rinunce e con un bel display OLED di qualità al creator che invece vuole il massimo della flessibilità in termini di potenza e connessione.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED non rinuncia a nulla, ci sono tante porte e disposizione, ci sono alcune chicche apprezzatissime con la Dial e l’otturatore della webcam, senza dimenticarsi del design curato, giovane e soprattutto fresco. Il tutto senza rinunciare a delle dimensioni umane e ad un silenziosità nelle operazioni basiche ben accetta.

Dal punto di vista delle prestazioni, il notebook risponde alla grande. Intel Core i7 undicesima generazione serie H, RTX 3050 con driver studio e un buon sistema di dissipazione permettono a questo notebook di destreggiarsi anche in ambiti dove non è proprio a suo agio come il gaming o compiti professionali di fascia top.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED a 1449 su Asus eShop

ASUS Vivobook Pro 14X OLED a 1499 su Amazon Italia

Il prezzo di listino è di 1499 Euro, è un po’ altino considerando la base hardware che va a scontrarsi con soluzioni più potenti presenti sul mercato. Questo notebook però non è solo combo CPU+GPU ma è tanto altro, è voler offrire un display OLED di qualità valido per tutto, è aggiungere flessibilità di utilizzo con la Dial ed, in fondo, anche il design curato si fa pagare.

Anche al prezzo di listino è una macchina consigliabile per chi cerca esattamente il pacchetto completo che offre questo ASUS Vivobook Pro 14X OLED, per chi non si sente del tutto in linea con questa tipologia di prodotto, un calo di prezzo sicuramente renderà la scelta molto più semplice.