Offerte su notebook, PC desktop e tablet con Computer che Passione di MediaWorld

Oggi, lunedì 23 maggio 2022, prende il via una nuova iniziativa promozionale firmata MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online —, avente un tema ben delineato: “Computer che Passione” mette insieme tantissime offerte su notebook e convertibili, PC Desktop, All-in One e monitor, PC gaming e tablet. Insomma, ce n’è davvero per tutti.

Dunque, dopo che nei giorni scorsi vi avevamo illustrato dettagliatamente la promozione di MediaWorld dedicata alle smart TV, quest’oggi torniamo ad occuparci dello stesso rivenditore, ma spostiamo il focus su altre categorie di prodotti.

Offerte “Computer che Passione” di MediaWorld (fino al 27 maggio 2022)

L’iniziativa promozionale “Computer che Passione” di MediaWorld è valida sia online che presso i punti vendita fisici della catena — anche se alcune offerte sono disponibili solo online — e, come espressamente segnalato, sarà attiva fino al 27 maggio prossimo. Il rivenditore, come sempre, prevede la possibilità di usufruire del finanziamento a tasso zero con pagamento in 20 rate su tutti gli acquisti di importo a partire da 199 euro.

La promozione comprende prodotti anche molto diversi tra loro per tipologia, target, finalità d’utilizzo e fascia di prezzo. Per questo motivo è utile andare a suddividere le offerte disponibili proprio come fa il rivenditore.

Le offerte in primo piano

Le offerte per Notebook e Convertibili

Le offerte su PC Desktop, All-in One e monitor

Le offerte su Tablet

Le offerte su PC Gaming

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili al link sottostante, dove potete anche filtrarle per brand:

Offerte “Computer che Passione” di MediaWorld (fino al 27 maggio 2022)

Leggi anche: migliori notebook | migliori notebook da gaming