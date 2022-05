Un nuovo strano bug sta toccando gli iPhone di numerosi utenti, il problema sembra legato alla eSIM dei melafonini, che in maniera del tutto casuale provoca la disattivazione di servizi di primaria importanza come iMessage e FaceTime. In alcuni casi, stando alle segnalazioni, pare che l’unica soluzione consista nel munirsi di una SIM fisica.

Insomma, mentre nei giorni scorsi era trapelata la presunta data di presentazione dei nuovi iPhone 14 e non solo, sono i modelli già in commercio a prendersi la scena in questo momento e per un motivo tutt’altro che positivo, sul merito del quale Apple non ha ancora assunto una posizione ufficiale.

Apple è stato uno dei primi produttori a credere fermamente nelle nuove eSIM, integrandole nei propri smartphone già a partire da iPhone XR e iPhone XS nel 2018.

Una eSIM, in parole povere, è un chip integrato nella motherboard di iPhone e porta due fondamentali vantaggi: un processo di configurazione iniziale più facile e rapido e la possibilità di sfruttare il proprio dispositivo come dual SIM, utilizzando sia una eSIM che una SIM fisica.

Per la verità, a partire da iPhone 13 è venuta meno anche la necessità di avere una SIM fisica per utilizzare due numeri di telefono diversi sullo stesso dispositivo.

Purtroppo, proprio questa caratteristica da tanti lodata e apprezzata sta ora portando dei seri grattacapi ad alcuni utenti.

Tra i nomi degli utenti che hanno segnalato il bug in argomento spicca quello di Mark Gurman di Bloomberg, il quale si è imbattuto nel problema con T-Mobile. Altri utenti, comunque, hanno vissuto esperienze analoghe anche con altri operatori telefonici.

Gurman ha raccontato su Twitter la propria esperienza, esprimendosi in questi termini:

«C’è un bug molto fastidioso con iPhone e T-Mobile per cui iMessage e FaceTime vengono disattivati in maniera casuale per un numero di telefono e non c’è modo di riattivarli. La sola soluzione che ha funzionato nel mio caso è stata quella di ottenere una nuova SIM fisica. Un problema estremamente deludente.

Un’altra soluzione che mi è stata segnalata da qualcuno consiste nel rimuovere il proprio account eSIM da iPhone e configurarlo di nuovo. Tuttavia questa procedura è complessa per la maggior parte delle persone e non dovrebbe rendersi mai necessaria. Non essere in grado di inviare e di ricevere messaggi di testo non è ovviamente una situazione ideale. Non è “it just works”.

Grazie al rappresentante del negozio T-Mobile che è stato in grado di attivare in modo rapido una SIM fisica per il mio smartphone. Tuttavia questo non avrebbe dovuto essere un problema in principio. Mi hanno riferito che altri utenti si sono presentati con lo stesso problema e che Apple non è stata in grado di risolverlo.

Aggiungo che personalmente sono andato direttamente da T-Mobile invece che da Apple. Purtroppo, ho dovuto presumere che Apple non sarebbe stata in grado di risolvere il problema. Non esiste alcuna risoluzione dei problemi che avrebbero potuto offrirmi che non avessi già provato.

Per coloro che lo stanno chiedendo, questo problema è sicuramente esistito su iOS 15.4, 15.5 e 15.6 beta 1. Potenzialmente anche prima, ma è tutto ciò che posso confermare in questo momento».