Le Mi Band di Xiaomi sono le smartband economiche per antonomasia, per questo motivo ogni anno c’è grande attesa per il nuovo modello e la buona notizia è che quella per Xiaomi Mi Smart Band 7 è già agli sgoccioli: il produttore ha appena reso nota la data di presentazione, dalla quale ci separano pochissimi giorni.

Xiaomi Mi Smart Band 7: ecco quando arriverà

Martedì 24 maggio 2022 si terrà un importante evento di Xiaomi, più precisamente dedicato alla presentazione dei nuovi Redmi Note 11T, ma sotto gli stessi riflettori si parlerà anche di smartband, anzi della smartband: Xiaomi Mi Smart Band 7. La data è stata confermata su Weibo direttamente dal produttore cinese, che ha anche condiviso il seguente breve teaser.

D’altra parte il modello attuale era stato presentato a marzo 2021 per essere poi affiancato dall’ancora più interessante variante NFC, dunque i tempi sono più che maturi per un nuovo salto generazionale.

Xiaomi Mi Smart Band 7 segnerà un’evoluzione importante rispetto al modello 2021, a partire dal display AMOLED più ampio del 25% cui, visto l’aumento del volume interno, si accompagnerà anche una batteria leggermente rivista al rialzo.

L’importanza di questa nuova smartband di casa Xiaomi è stata sottolineata direttamente dal Senior Vice President del Gruppo, Zeng Xuezhong, naturalmente sulla piattaforma Weibo. Il dirigente non ha mancato di sottolineare il successo di questa storica linea di prodotti: fino a questo momento, sono stati venduti oltre 140 milioni di smartband a marchio Xiaomi e il produttore confida di far crescere significativamente questo numero grazie al contributo di Mi Smart Band 7.

Nell’ultima parte del post, inoltre, Zeng Xuezhong ha riassunto brevemente i motivi di interesse di Xiaomi Mi Smart Band 7, a partire proprio dal display più grande. Il nuovo braccialetto smart offrirà prestazioni di livello superiore e supporterà numerose modalità sportive. Quanto alla user experience, si fa riferimento ad una UI personalizzata per sposarsi alla perfezione con la forma particolare dello schermo della smartband. Un altro punto di forza del wearable è sicuramente il chip NFC, che ne amplia in maniera importante le possibilità di utilizzo smart.

Utilizzando una terminologia molto cara ad un altro produttore, il dirigente descrive Xiaomi Mi Smart Band 7 come “la migliore Mi Band di sempre”. Zeng è talmente convinto di questa definizione che da una parte suggerisce a tutti gli utenti che non abbiano mai provato un dispositivo di questo tipo a fare di Xiaomi Mi Smart Band 7 la propria prima smartband, e dall’altra consiglia ai possessori dei modelli precedenti di effettuare l’upgrade. Il post si conclude con un invito agli utenti a commentare con le proprie aspettative su questo nuovo prodotto.

Xiaomi Mi Smart Band 7: specifiche tecniche già ufficiali e trapelate

In attesa di scoprire — tra pochi giorni — se Xiaomi Mi Smart Band 7 sarà davvero una smartband tanto interessante e soprattutto se sarà all’altezza delle enormi aspettative che già si sono create principalmente per opera del produttore stesso, andiamo a fare un riepilogo della sua dotazione tecnica, tra anticipazioni già ufficiali e caratteristiche oggetto di precedenti indiscrezioni.

Partiamo dalle caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Band 7 già ufficiali:

display : AMOLED da 1,62 pollici con un’area di visualizzazione maggiore del 25% rispetto a Mi Smart Band 6

: AMOLED da 1,62 pollici con un’area di visualizzazione maggiore del 25% rispetto a Mi Smart Band 6 informazioni visualizzate : saturazione ossigeno (SpO2), attività sportive, meteo, frequenza cardiaca

: saturazione ossigeno (SpO2), attività sportive, meteo, frequenza cardiaca chip NFC.

Passiamo ora alle specifiche tecniche non ancora confermate ma già oggetto di leak e rumor:

display: risoluzione di 192 x 490 pixel (contro i 152 x 486 pixel del modello precedente)

(contro i 152 x 486 pixel del modello precedente) always on display solo con alcuni quadranti

solo con alcuni quadranti GPS integrato

integrato sveglia intelligente in base all’analisi del sonno

in base all’analisi del sonno batteria e autonomia: 250 mAh (doppia rispetto al modello precedente) e funzione di risparmio energetico avanzato.

Naturalmente, questa lista non è ancora esaustiva, ma per fortuna dovremo aspettare solo pochi giorni prima di conoscere ufficialmente la nuova Xiaomi Mi Smart Band 7.

