Chi fra voi ha figli piccoli, sa bene quanto i bambini siano affezionati alle cose che gli piacciono e questo vale anche quando si parla dei contenuti reperibili sulle varie piattaforme di streaming. Chi vi scrive per esempio, ha una bambina che dall’uscita del film Red su Disney+ lo avrà riguardato, senza esagerare, almeno 50 volte, rendendo completamente vani i tentativi di consigliarle qualcosa di diverso, anche solo per variare un po’ e non dover essere costretto in prima persona a riguardarlo per l’ennesima volta.

In questo frangente viene in vostro soccorso Netflix, con una nuova funzione in arrivo dedicata ai bambini, per aiutarli a scoprire contenuti di cui non hanno ancora preso visione; vediamo di cosa si tratta.

Netflix introdurrà una “scatola misteriosa” nei profili dei bambini

La nuova funzione in lavorazione da parte del colosso dello streaming, è molto simile al pulsante “Riproduci qualcosa” dedicato agli adulti, ma questa volta la nuova “scatola misteriosa” strizza l’occhio ai più piccoli.

Netflix ha infatti intenzione di aggiungere, nei profili bambino, un nuovo pulsante nella riga dei preferiti il cui scopo è quello di consigliare al pargolo un programma che ancora non abbia visto, aiutandolo a districarsi più facilmente nel vasto catalogo del colosso dedicato ai più piccoli.

L’annuncio è stato dato da TJ Marston, direttore dell’innovazione di prodotto di Netflix per bambini e famiglie, con un post sul blog dell’azienda. Il dirigente ci tiene a sottolineare gli sforzi della società nella tutela dei minori sia per quel che concerne l’offerta di contenuti, sia per gli strumenti messi a disposizione dei genitori; Netflix infatti oltre agli sforzi profusi nella riprogettazione del profilo bambini (dove ad esempio è stata introdotta la fila Top 10 per i profili soggetti a limiti di età), mette a disposizione delle famiglie il controllo genitori, dando la possibilità di personalizzare l’uso e l’esplorazione dei contenuti dedicati ai più piccoli.

Il colosso dello streaming sta attraversando un periodo non troppo roseo, ci riferiamo al calo degli abbonati che insieme alla crescita della concorrenza contribuiscono al periodo di crisi dell’azienda, crisi che Netflix cerca di arginare ed affrontare offrendo anteprime di film e serie a determinati clienti, ma anche introducendo nuove funzionalità come quella di cui vi abbiamo parlato oggi.

