Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese primaverile non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a maggio 2022

Film in uscita su Netflix

Due agenti molto speciali 2 (original)

Apriamo le novità Netflix di maggio 2022 con Due agenti molto speciali 2, film che vede tornare Omar Sy e Laurent Lafitte nei panni di due poliziotti molto diversi tra loro, colleghi anni fa ma costretti a separarsi a causa di diversi eventi. L’insolita coppia, dagli stili, dalle origini e dalle carriere assai differenti, si ritrova a lavorare insieme in una nuova indagine attraverso la Francia fino alle Alpi. Quella che sembrava una semplice operazione per traffico di droga si rivela però un caso criminale in piena regola, nel quale non mancano il pericolo e un po’ di comicità. Disponibile in streaming dal 6 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Due agenti molto speciali 2.

Non succede, ma se succede…

Arriva questo mese Non succede, ma se succede…, commedia con Seth Rogen nei panni di un giornalista disoccupato e combinaguai (Fred Flarsky) e Charlize Theron, che interpreta una donna ricca e in carriera (Charlotte Field). Nulla sembrerebbe accomunare i due, ma in realtà Charlotte è stata la babysitter di Fred, nonché sua prima cotta adolescenziale. Dopo un incontro casuale, la donna gli propone di scrivere per lei alcuni discorsi per le prossime elezioni presidenziali: il tempo trascorso insieme riporta a galla vecchi ricordi, ma riusciranno a superare le diversità e coronare i loro sogni? Disponibile dal 9 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non succede, ma se succede….

Cheerleader per sempre (original)

Tra le novità di maggio 2022 da vedere su Netflix anche Cheerleader per sempre (Senior Year il titolo originale), commedia con Rebel Wilson, Sam Richardson e Zoë Chao. Una cheerleader si risveglia dopo un coma durato vent’anni causato da un’acrobazia finita male. Decide di tornare al liceo a 37 anni per provare a riprendere il suo posto in quel mondo, e punta a realizzare un sogno: vuole diventare reginetta del ballo, conquistando quella corona sfuggitale a causa del suo incidente. Il film è disponibile in streaming dal 13 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cheerleader per sempre.

Altri film da vedere su Netflix a maggio 2022

Ti giro intorno (original) – 6 maggio 2022

(original) – 6 maggio 2022 Sansone (original) – 6 maggio 2022

(original) – 6 maggio 2022 Our Father (original) – 11 maggio 2022

(original) – 11 maggio 2022 La Famiglia Ideale (original) – 18 maggio 2022

(original) – 18 maggio 2022 Cyber Hell (documentario original) – 18 maggio 2022

(documentario original) – 18 maggio 2022 L’abbinamento perfetto (original) – 19 maggio 2022

(original) – 19 maggio 2022 Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas (original) – 19 maggio 2022

(original) – 19 maggio 2022 F*ck Love Too (original) – 20 maggio 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Summertime – stagione 3, finale (original)

Le principali novità Netflix lato serie TV si aprono con la terza e ultima stagione di Summertime, serie TV italiana ambientata nel periodo estivo. Un’altra estate è arrivata sulla riviera romagnola: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un’offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un’estranea per gli amici, e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. Nei nuovi episodi il gruppo di amici farà un ulteriore passo verso la scoperta di sé stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni, anche accogliendo nuove persone all’interno della cerchia. La nuova stagione è disponible dal 4 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Summertime.

Clark – miniserie (original)

Da vedere a maggio 2022 Clark, nuova miniserie svedese interpretata da Bill Skarsgård nel ruolo di Clark Olofsson, famigerato rapinatore di banche che ha dato origine all’espressione “La sindrome di Stoccolma”. La serie segue la vita dell’uomo per il quale è stata coniata questa espressione perché ha fatto perdere la testa all’intero Paese, nonostante le svariate condanne inflittegli per diversi reati, tra i quali traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furto e rapina. Si basa su verità e menzogne rivelate nell’autobiografia di Clark stesso e ricrea una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea. Disponibile dal 5 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Clark.

Il Pentavirato (original)

Torna sullo schermo dal 5 maggio 2022 il camaleontico Mike Myers con una nuova serie comedy nella quale interpreta diversi personaggi (ben 15!): Il Pentavirato. E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra fin dai tempi della peste nera del 1347 condizionando e influenzando gli eventi mondiali per il bene stesso dell’umanità? Un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e provare a salvare il mondo da solo. Ci riuscirà? Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Pentavirato.

Love, Death & Robots – Volume 3 (original)

L’apprezzata serie antologica animata premiata agli Emmy torna con il Volume 3 prodotto da Tim Miller e David Fincher. Nei nuovi episodi di Love, Death & Robots si fondono terrore, fantasia e bellezza, con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica: il racconto di sorprendenti storie brevi che passano dal fantasy all’horror e alla fantascienza con umorismo e originalità. I cortometraggi sono firmati da team di diverse parti del mondo e sono di durata variabile. Disponibile dal 20 maggio 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Love, Death & Robots – Volume 3.

Ghost in the Shell: SAC_2045 – stagione 2 (original)

Restiamo sulle serie animate con la seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045, anime basato sul manga Ghost in the Shell di Masamune Shirow da non perdere per gli appassionati. Ripartendo dal misterioso finale della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n.9 e una pericolosa minaccia “postumana” è ormai in corso. L’evoluzione umana descritta è dunque quella dei “postumani”? Potete scoprirlo dal 23 maggio 2022 con una nuova serie di episodi con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045.

Stranger Things – stagione 4 Volume 1 (original)

Chiudiamo le novità Netflix di maggio 2022 con il botto grazie alla prima parte dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things. Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. In seguito all’evento i protagonisti si separano per la prima volta e devono affrontarne le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. Una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe portare finalmente alla fine degli orrori del Sottosopra. Disponibile dal 27 maggio 2022, mentre la seconda parte (Volume 2) arriverà dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things.

Altre serie TV da vedere su Netflix

The Circle USA (stagione 4 , original) – 4 maggio 2022

, original) – 4 maggio 2022 El Marginal (stagione 5, finale , original) – 4 maggio 2022

, original) – 4 maggio 2022 The sound of magic (original) – 6 maggio 2022

(original) – 6 maggio 2022 Brotherhood (stagione 2 , original) – 11 maggio 2022

, original) – 11 maggio 2022 42 giorni nell’oscurità (original) – 11 maggio 2022

(original) – 11 maggio 2022 Savage Beauty (original) – 12 maggio 2022

(original) – 12 maggio 2022 Blindspot (stagioni 1-5) – 12 maggio 2022

– 12 maggio 2022 Bling Empire (stagione 2 , original) – 13 maggio 2022

, original) – 13 maggio 2022 Avvocato di difesa (original) – 13 maggio 2022

(original) – 13 maggio 2022 Vampire in the garden (original) – 16 maggio 2022

(original) – 16 maggio 2022 The Future Diary (stagione 2 , original) – 17 maggio 2022

, original) – 17 maggio 2022 Il Servitore del Popolo (stagioni 1-3) – 17 maggio 2022

– 17 maggio 2022 Che fine ha fatto Sara? (stagione 3 , original) – 18 maggio 2022

, original) – 18 maggio 2022 L’amore nello spettro U.S. (original) – 18 maggio 2022

(original) – 18 maggio 2022 DI4RI (original) – 18 maggio 2022

(original) – 18 maggio 2022 Date da mangiare a Phil (stagione 5, original) – 25 maggio 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

