A distanza di pochi giorni dal rilascio globale dei vari iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, HomePod 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4, Apple ha avviato un nuovo step di sviluppo per le attuali versioni dei propri sistemi operativi, mobili e non, rilasciando agli sviluppatori la beta 1 dei vari iOS e iPadOS 15.6, tvOS e HomePod 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 Monterey.

Questa nuova (e per certi versi inattesa) fase di sviluppo intermedia dei vari sistemi operativi del colosso di Cupertino si apre a poche settimane dalla WWDC 2022, in occasione della quale verranno presentati i nuovi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, HomePod 16 e macOS 13.

Apple: ecco le beta 1 di iOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5

Come detto in apertura, Apple ha da poche ore avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 dei vari iOS e iPadOS 15.6, tvOS e HomePod 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 Monterey per tutti i dispositivi compatibili.

Queste nuove versioni intermedie dei vari sistemi operativi di Apple dovrebbero essere le ultime prima dell’annuncio e della distribuzione delle versioni software che conosceremo in occasione della WWDC 2022.

Scopriamo i dettagli di tutte le build in anteprima rilasciate agli sviluppatori ma, piccolo spoiler, finora non sono emerse particolari novità rispetto a quelle, seppur poche, introdotte con gli ultimi aggiornamenti pubblici: sembra infatti, e ce lo si poteva aspettare, che queste versioni intermedie vadano semplicemente a risolvere alcuni bug e a migliorare questioni legate alla sicurezza e all’ottimizzazione delle performance di tutti i dispositivi coinvolti.

iOS e iPadOS 15.6 beta 1

La nuova build in anteprima di iOS e iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone e iPad compatibili, è la 19G5027e (sostituisce la 19F77 di iOS e iPadOS 15.5) e il changelog associato recita semplicemente che “questa versione beta di iOS 15.6 contiene risoluzione di problemi e miglioramenti”.

tvOS e HomePod 15.6 beta 1

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV e del software per HomePod è la 19M5027c (sostituisce la 19L570).

watchOS 8.7 beta 1

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (dal Watch 3 in su), è la 19U5027c (sostituisce la 19T572 di watchOS 8.6).

macOS 12.5 Monterey beta 1

La nuova build in anteprima di macOS, il sistema operativo per i computer Mac, è la 21G5027d (sostituisce la 21F79 di macOS 12.4)

Per dovere di cronaca, segnaliamo che Apple ha inoltre rilasciato la beta 1 anche per macOS 11.6.7 Big Sur.

Come scaricare le nuove beta di iOS, iPadOS, macOS, e gli altri

Per scaricare le ultime build, gli iscritti al programma di test dovranno rivolgersi all’Apple Developer Center o scaricare l’aggiornamento OTA sui dispositivi che già eseguono il software in versione beta. Le beta pubbliche, in genere, arrivano a pochi giorni di distanza dalle versioni per sviluppatori e, per ottenerle, basterà registrarsi tramite il sito web dell’Apple Beta Software Program.

La stessa Apple, in ogni caso, sconsiglia di installare le versioni beta del proprio software su dispositivi utilizzati come principale, a causa della possibile, seppur rara, perdita di dati.

