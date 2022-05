Il nuovo abbonamento a Disney+ supportato dalla pubblicità a un prezzo più conveniente è atteso per la fine dell’anno come strategia per incrementare la base di abbonati. Secondo quanto riportato da Variety e The Wall Street Journal, il piano con pubblicità dovrebbe includere quattro minuti di annunci per ogni ora di contenuto.

Il piano Disney+ più economico dovrebbe includere quattro minuti di pubblicità l’ora

Il servizio Peacock della NBC pubblica non più di cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuto, mentre HBO Max visualizza quattro minuti di pubblicità all’ora, tuttavia il numero di annunci pianificato di Disney+ supera persino quello di Hulu, di proprietà della stessa Disney, che pubblica da nove a 12 annunci in un’ora.

Secondo quanto riferito Disney introdurrebbe la pubblicità con un occhio di riguardo per le famiglie, rimuovendo gli annunci da contenuti e profili per bambini, oltre che la pubblicità di altri concorrenti del settore dell’intrattenimento.

A marzo Disney ha annunciato che avrebbe lanciato un’opzione più economica e supportata dalla pubblicità negli Stati Uniti alla fine del 2022 e in altri paesi l’anno prossimo, ma al momento non ci sono dettagli su quanto costerà.

Anche Netflix ha in programma un abbonamento con pubblicità per contrastare la perdita di abbonati. Se interessati potete attivare la prova gratuita Disney+ sul sito ufficiale.

Leggi anche: Cosa guardare su Disney+ a maggio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals