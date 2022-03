Secondo un nuovo rapporto di The Information, Disney starebbe valutando la possibilità di introdurre un abbonamento più economico supportato dalla pubblicità per il suo servizio di streaming Disney+. Il nuovo piano meno costoso sarebbe in discussione per favorire la crescita degli abbonati che negli ultimi tempi ha accusato un rallentamento.

Disney+ starebbe valutando un abbonamento economico supportato dalla pubblicità

Il servizio di streaming Disney+ ha registrato una forte crescita dal suo lancio avvenuto a novembre 2019, raggiungendo quota 100 milioni di abbonati nei 16 mesi successivi, mentre durante l’ultimo trimestre 2021 la piattaforma ha dichiarato che il numero di abbonati è salito a 130 milioni, in aumento di 11,9 milioni rispetto al trimestre precedente.

Un’opzione supportata dalla pubblicità proposta a un prezzo inferiore potrebbe contribuire ad accelerare la crescita del numero di abbonati.

Al momento non è chiaro quanto potrebbe costare l’abbonamento Disney+ più economico e nemmeno quando potrebbe essere lanciato, visto che il piano attualmente sarebbe solo in fase di discussione. L’aggiunta di un livello supportato dalla pubblicità renderebbe Netflix e Apple TV+ gli unici grandi servizi di streaming privi di annunci.

Tuttavia, se l’operazione andasse in porto non ci sarebbe di che meravigliarsi, dato che altre piattaforme hanno già aggiunto abbonamenti supportati da pubblicità, inoltre la stessa Disney offre già un piano più economico con annunci per la sua piattaforma Hulu.

