Cosa vedere tra le novità Disney+ di maggio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di primavera accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a maggio 2022

Film in uscita su Disney Plus

Sneakerentola (original)

Apriamo le novità Disney+ di maggio 2022 con Sneakerentola, film musical ambientato a New York che reinterpreta la favola di Cenerentola in chiave moderna. El, aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens, lavora come magazziniere in un negozio di sneakers, nascondendo il suo talento artistico. L’incontro casuale con Kira King, figlia della famiglia reale delle scarpe da ginnastica e una specie di Principessina di Manhattan, fa scattare subito la scintilla tra i due. Grazie a una spinta da parte del suo migliore amico e a un tocco di magia, il ragazzo trova il coraggio di allacciarsi le scarpe e iniziare a sognare. Disponibile dal 13 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sneakerentola.

Cip e Ciop Agenti Speciali (original)

Gli amatissimi Cip e Ciop ritornano in azione il 20 maggio 2022 nel nuovo film Cip e Ciop Agenti Speciali. I due simpatici scoiattoli vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie di successo è stata cancellata: Cip (con la voce italiana di Raoul Bova) lavora come assicuratore e ha una vita di ordinaria quotidianità, mentre Ciop (voce di Giampaolo Morelli) ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i giorni di gloria. I due devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire i panni di Agenti Speciali per salvare la vita di un loro amico, ex membro del cast, scomparso misteriosamente. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Cip e Ciop Agenti Speciali.

The Valet (original)

Tra le novità Disney+ da vedere a maggio 2022 c’è anche il film The Valet, commedia originale con Samara Weaving, Eugenio Derbez e Max Greenfield. Una star del cinema mondiale, Olivia, subisce un danno d’immagine quando un paparazzo scatta una foto di lei insieme al suo amante sposato, Vincent. Il parcheggiatore Antonio compare per sbaglio nella stessa foto e viene ingaggiato per fingersi il nuovo fidanzato di Olivia come copertura, ma questo stratagemma spinge l’uomo sotto i riflettori e in un caos inaspettato. Due mondi e due culture si scontrano in questa nuova commedia romantica firmata dal regista Richard Wong. Disponibile in streaming dal 20 maggio 2022. Non appena sarà reso disponibile, qui potrete vedere il trailer ufficiale di The Valet.

Altri film da vedere su Disney+ a maggio 2022

Daredevil – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Bride Wars – La mia migliore nemica – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Innocenti bugie – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Elektra – 27 maggio 2022

Serie TV da vedere su Disney+

Novità Star Wars Day 2022

Il 4 maggio è lo Star Wars Day e per questo annuale appuntamento il catalogo Disney+ si arricchisce di nuovi contenuti a tema. Mentre per la “attrazione” principale dovremo attendere quasi la fine del mese, da non perdere Disney Gallery: The Book of Boba Fett in arrivo il 4 maggio e tanti altri titoli come Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Lego Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda. Come visto in altre occasioni, Disney Gallery si concentra sul dietro le quinte di alcune popolari serie TV (in questo caso, The Book of Boba Fett), mostrando curiosità, interviste ad attori, produttori e registi e il making of di effetti speciali e tecnologie utilizzate.

How I Met Your Father (original)

Se siete fan della popolarissima serie How I Met Your Mother non potete tirarvi indietro dal guardare la serie spin-off How I Met Your Father, già confermata per una seconda stagione. In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta tutti nel 2021, quando Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti. Nel cast Hilary Duff. Disponibile in streaming dall’11 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di How I Met Your Father.

The Quest – L’impresa dei Paladini (original)

Tra le novità Disney+ di maggio 2022 anche The Quest – L’impresa dei Paladini, nuova serie TV che unisce il genere fantasy a quello dei reality show nella quale un gruppo di coraggiosi ragazzi viene chiamato a salvare il regno fantastico di Everealm. Per migliaia di anni è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia, ma ora Everealm è minacciata da una terribile maga malvagia. Le nobili Parche convocano l’ultima speranza per il regno: otto stranieri, chiamati i Paladini, dovranno collaborare per adempiere a un’antica profezia e sconfiggere la temuta Strega. Dovranno superare una serie di sfide che li spingeranno oltre i limiti per riuscire nell’impresa e riportare l’equilibrio nel regno: ce la faranno? Potete scoprirlo dall’11 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Quest – L’impresa dei Paladini.

Life & Beth (original)

Da vedere tra le novità del mese Life & Beth, serie TV con protagonista Amy Schumer che racconta la storia di Beth, una donna la cui vita sembrerebbe essere piuttosto bella, almeno sulla carta. Ammirata da tutti, guadagna bene come venditrice di vino e ha una relazione di lunga data con un ragazzo stimato che vive a Manhattan, ma quando un incidente la costringe a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il percorso verso una vita migliore, più audace e autentica con un viaggio lungo il viale dei ricordi che porterà sofferenza, ma anche comicità e accettazione. Disponibile dal 18 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Life & Beth.

Obi-Wan Kenobi (original)

Chiudiamo col botto le novità di maggio 2022 di Disney+ con una delle serie TV più attese dell’ultimo periodo, soprattutto per i fan di Star Wars. Stiamo ovviamente parlando di Obi-Wan Kenobi. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan ha dovuto affrontare la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro e diventato il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Ewan McGregor riveste i panni del celebre Jedi visto nella trilogia prequel e sarà affiancato da Hayden Christensen, che tornerà nel ruolo di uno dei “cattivi” più famosi e iconici della storia del cinema. Disponibile in streaming dal 27 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D. (stagioni 1-7) – 18 maggio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

