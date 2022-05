Secondo una recente indiscrezione Apple starebbe sperimentando un display a colori E Ink come schermo esterno per un dispositivo pieghevole inedito.

Secondo il tweet del noto analista Ming-Chi Kuo, l’Electronic Paper Display a colori ha il potenziale per diventare una soluzione di prima scelta per lo schermo secondario dei dispositivi pieghevoli grazie al suo eccellente risparmio energetico.

La maggior parte dei dispositivi pieghevoli in stile tablet oggi sul mercato adottano un ampio display interno pieghevole con un display esterno più piccolo per controllare rapidamente le notifiche, tuttavia dispositivi esistenti come OPPO Find N o Samsung Galaxy Z Fold3 utilizzano pannelli OLED per entrambi i display.

Apple starebbe testando un display E Ink su un dispositivo pieghevole inedito

L’adozione da parte di Apple di uno schermo E Ink renderebbe quasi sicuramente il display esterno meno reattivo e con meno colori, ma potrebbe essere molto più efficiente dal punto di vista energetico, afferma Kuo, tuttavia l’analista non menziona le dimensioni del presunto pieghevole dotato di un display E Ink.

Sebbene E Ink sia meglio conosciuta per i suoi display monocromatici che Amazon utilizza nei suoi e-book reader della serie Kindle, l’azienda annovera anche una linea di schermi a colori e recentemente ha annunciato E Ink Gallery 3, una nuova versione della sua tecnologia a colori E Ink in grado di produrre più colori a una risoluzione più elevata e anche di aggiornarsi molto più velocemente, anche se ben lontana dalle prestazioni di un pannello OLED o LCD equivalente.

Nel 2021 sono emerse le prime notizie secondo cui Apple stava creando internamente dei prototipi di display pieghevoli e recentemente The Elec ha riportato che Apple starebbe sviluppando pannelli OLED pieghevoli senza film polarizzatori.

Bloomberg ha inoltre riferito che Apple potrebbe essere al lavoro su un dispositivo con un display pieghevole da 20 pollici, anche se non sarebbe idoneo per il rilascio prima del 2026.

In copertina iPad Air 2019

