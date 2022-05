Un nuovo rapporto proveniente dalla Corea suggerisce che Apple avrebbe iniziato a sviluppare pannelli OLED più sottili che in futuro potrebbero essere utilizzati per i display pieghevoli.

Secondo quanto riferito da The Elec, Apple starebbe sviluppando pannelli OLED senza film polarizzatori che in genere sono utilizzati per consentire il passaggio della luce solo in determinate direzioni migliorando la visibilità del display.

Tuttavia i film polarizzatori tendono a ridurre la luminosità e quindi la luminanza del pannello e per compensare questo svantaggio i produttori solitamente forniscono più energia al pannello, ma ciò può ridurne la durata.

Apple avrebbe iniziato a sviluppare un pannello OLED senza polarizzatore

Secondo il rapporto, rimuovendo il polarizzatore Apple sarebbe in grado di rendere i pannelli significativamente più sottili, rendendoli più ottimali per i pannelli pieghevoli, tuttavia l’azienda di Cupertino potrebbe avvalersi di una tecnologia diversa in grado di produrre un effetto equivalente a quello di un polarizzatore evitando i suddetti compromessi.

Un rapporto della testata coreana risalente al mese scorso ha affermato che Apple stava lavorando con LG per sviluppare un pannello OLED pieghevole con vetro di copertura ultrasottile per i futuri modelli di iPad e MacBook, anche se in quel caso il sito web ha affermato che il pannello che sarebbe stato utilizzato incorporerebbe uno strato di vetro ultra sottile e non di poliimmide, la materia plastica attualmente utilizzata dalla maggior parte degli altri display pieghevoli.

Secondo The Elec, Samsung avrebbe già utilizzato pannelli OLED senza polarizzatori per lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold3 incorporando la sua tecnologia “Eco Square” che aumenta la trasmissione della luce riducendo il consumo energetico.

Un recente rapporto dell’analista Ross Young ha affermato che Apple starebbe sperimentando notebook pieghevoli a tutto schermo con display di circa 20 pollici, mentre l’analista Ming-Chi Kuo crede anche che Apple stia testando un dispositivo con un display OLED pieghevole da 9 pollici a metà tra l’iPhone e l’iPad.

