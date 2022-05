Nuovo giorno, nuova iniziativa promozionale firmata Amazon da segnalare: quella di oggi è monomarca, poiché comprensiva di sole offerte riguardanti “prodotti sportivi di Xiaomi Ecosystem”. Tra questi figurano monopattini elettrici, wearable come cuffie e smartwatch e robot aspirapolvere.

Offerte Amazon su prodotti Xiaomi Ecosystem

Xiaomi, lo sappiamo, ha nel suo ecosistema una varietà enorme di prodotti smart e la selezione di offerte attiva in questo momento su Amazon non è che un piccolo assaggio. La prima buona notizia è che tutti i prodotti di seguito segnalati sono venduti e spediti da Amazon, pertanto possono beneficiare di tutte le garanzie del caso e anche della spedizione gratis e veloce di Amazon Prime, dunque il vostro acquisto vi potrebbe essere recapitato già domani o al massimo entro un paio di giorni.

Il secondo dettaglio positivo che salta subito all’occhio è che praticamente tutti i prodotti protagonisti di queste offerte sono piuttosto recenti, pertanto presentano caratteristiche tecniche e funzioni al passo coi tempi nei rispetti ambiti. Il monopattino elettrico in promozione, ad esempio, è lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 lanciato in Italia la scorsa estate, mentre lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active e cuffie true wireless Xiaomi Buds 3 e Buds 3T Pro sono arrivate nel nostro Paese a marzo 2022. Il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è disponibile in Italia dal mese di gennaio di quest’anno e il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro da febbraio.

Ecco tutte le offerte:

Tutte le offerte della promozione in argomento sono accessibili al link sottostante:

