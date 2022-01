Giornata piena per Xiaomi, che quest’oggi presenta per il mercato europeo non solo la nuova serie Redmi Note 11 con MIUI 13, ma anche un bel tris di purificatori d’aria. Si tratta di Xiaomi Smart Air Purifier 4, Smart Air Purifier 4 Pro e Smart Air Purifier 4 Lite: andiamo a scoprirne insieme le caratteristiche.

Xiaomi Smart Air Purifier 4, 4 Pro e 4 Lite in arrivo in Europa tra silenziosità, efficienza e tecnologia

La serie Xiaomi Smart Air Purifier può già contare su oltre 16 milioni di spedizioni in tutto il mondo, e la casa cinese si aspetta che i numeri crescano ancora con il lancio europeo della nuova gamma, composta da Smart Air Purifier 4, 4 Pro e 4 Lite. Il produttore assicura ambienti domestici più confortevoli grazie a un’aria più pulita, sana e con meno allergeni, con opzioni per diversi spazi domestici ed esigenze familiari.

Il purificatore di punta della nuova serie, ossia il Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, mette a disposizione un sistema di filtraggio 3-in-1 capace di combinare la carica elettrostatica e le tecnologie di filtraggio meccanico per intercettare il 99,97% degli agenti inquinanti nell’aria, persino quelli più piccoli di 0,3 micron.

Previous Next Fullscreen

Per la massima efficienza, integra i sensori PM2.5 e PM10 e risulta quindi in grado di rilevare con precisione particelle inalabili di diverse dimensioni. Non manca uno ionizzatore per aiutare nella cattura degli organismi inquinanti. Consente di filtrare l’aria di un ambiente di 40 metri quadrati in 15 minuti (500 m3/h PCADR e 185 m3/h FCADR).

Xiaomi ha pensato anche al design e a una modalità silenziosa, due aspetti che contribuiscono a integrare al meglio i purificatori all’interno dell’ambiente domestico e della vita quotidiana. Un display OLED touch permette di eseguire regolazioni rapide e di visualizzare in tempo reale i dati, come temperatura e umidità. Attraverso l’app Xiaomi Home si possono programmare routine e le azioni di purificazione, ma anche regolare l’automazione con altri dispositivi IoT e visualizzare lo stato del filtro. Presente il supporto ai comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, ma richiede ulteriori dispositivi di controllo.

Xiaomi non ha ancora comunicato i prezzi di lancio di Smart Air Purifier 4, 4 Pro e 4 Lite per il mercato europeo: i dettagli saranno diffusi nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci.

Potrebbe interessarti: Migliori purificatori d’aria, la nostra selezione