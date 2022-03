Xiaomi rinnova la sua gamma di prodotti disponibili sul mercato italiano. Oltre all’annuncio ufficiale relativo al lancio dei nuovi Xiaomi 12, nella giornata di oggi, il brand ha anche annunciato una serie di importanti novità per la gamma di prodotti wearable. In particolare, debuttano ufficialmente in Italia una coppia di nuovi smartwatch di fascia alta, i nuovi Xiaomi Watch S1 e S1 Active, a cui si affiancano le nuove Buds 3T Pro e Buds 3. Vediamo, di seguito, tutte le caratteristiche delle nuove proposte per la gamma di indossabili di Xiaomi in arrivo in Italia.

Debuttano i nuovi Xiaomi Watch S1 e S1 Active

Partiamo dalla gamma di smartwatch. Xiaomi ha annunciato oggi l’arrivo in Italia dei nuovi Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active. Si tratta di due soluzioni complete che puntano a rappresentare la proposta premium della gamma di smartwatch dell’azienda. Xiaomi Watch S1 punta, in particolare, su design ed eleganza proponendo uno schermo con vetro zaffiro, un telaio in acciaio inossidabile e un cinturino disponibile in pelle oppure in gomma antiallergica.

La seconda proposta della gamma è rappresentata dallo Xiaomi Watch S1 Active che, come lascia intuire il nome, è pensato per gli appassionati del fitness e per chi è in cerca di uno smartwatch dallo stile sportivo e resistente all’acqua. Entrambe le proposte di Xiaomi presentano un display AMOLED da 1.43 pollici di diagonale. La UI è personalizzabile con oltre 200 quadranti. Tra le caratteristiche tecniche troviamo il supporto alle chiamate Bluetooth, il chip NFC per i pagamenti e la possibilità di utilizzare l’assistente vocale Alexa.

Per quanto riguarda l’autonomia, le proposte di Xiaomi garantiscono, secondo quanto rivelato dall’azienda, fino a 12 giorni di utilizzo. Per quanto riguarda l’attività fisica, gli orologi di Xiaomi possono contare su 117 modalità di fitness e 19 modalità pro. C’è il supporto GPS dual-band e la possibilità di poter contare sul monitoraggio della frequenza cardiaca, la qualità del sonno e dei livelli di stress oltre che la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Per quanto riguarda i prezzi, lo Xiaomi Watch S1 arriva sul mercato al prezzo di 249,99 euro nelle varianti Black e Silver mentre il Watch S1 Active può contare su di un prezzo di listino di 199,99 euro. Le colorazioni previste sono Active Space Black, Ocean Blue e Moon White. I due nuovi smartwatch potranno essere acquistati sullo store ufficiale Xiaomi oppure tramite Amazon o presso altri rivenditori.

Disponibili anche le cuffie Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3

Le novità svelate da Xiaomi si completano con le nuove Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3. Le cuffie di Xiaomi possono contare su tre modalità di cancellazione del rumore. In base alle proprie esigenze, gli utenti potranno scegliere la soluzione migliore da utilizzare. Per le Buds 3T Pro c’è anche la modalità adattiva che permette di cambiare modalità in base al livello di rumore ambientale. C’è anche la modalità trasparenza che consente all’utente di sentire i rumori dell’ambiente circostante.

Da segnalare anche l’innovativa funzione audio Dimensional (esclusiva delle Buds 3T Pro) che consente di creare un paesaggio sonoro a 360 gradi, simile a quello di un concerto dal vivo. C’è anche il supporto all’applicazione Track che permette di bilanciare le sonorità in base ai movimenti della testa. Entrambe le cuffie di Xiaomi possono contare su di una connettività dual-device.

Lato autonomia, con una singola carica è possibile sfruttare fino a 6 ore di riproduzione che diventano 24 ore considerando anche la carica aggiuntiva presente nella custodia. C’è anche il supporto alla ricarica wireless. Le nuove Buds 3T Pro e Buds 3 arrivano sul mercato in versione Carbon Black oppure in versione Gloss White. Le vendite partono il 16 marzo. Per le prime 48 ore, le nuove earbuds saranno disponibile con un prezzo scontato del 20%.

Il prezzo di listino delle Buds 3T Pro è di 169,99 euro mentre le Buds 3 arrivano sul mercato italiano con un prezzo di 129,99 euro. I nuovi accessori di Xiaomi sono disponibili sullo store ufficiale oppure su Amazon Italia.