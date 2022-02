In occasione del lancio italiano della serie Redmi Note 11, di cui abbiamo anche la recensione, Xiaomi ha presentato la nuova gamma di aspirapolveri e lavapavimenti smart Mi Robot Vacuum-Mop 2. Si compone di tre prodotti che introducono il colosso cinese in un mercato che incuriosisce sempre più utenti, in cui Xiaomi vuole dire la sua proponendo tre soluzioni che vanno a coprire un po’ tutte le esigenze di chi cerca per la propria smart home dei robot lavapavimenti e aspirapolveri.

Si parte dai 249,99 euro del Mi Robot Vacuum-Mop 2s per arrivare a sfiorare i 500 del più avanzato 2 Ultra. Comunque, per tutti i dettagli, le differenze e le informazioni sui prezzi seguiteci.

Caratteristiche e dettagli di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, 2 Pro e 2 Ultra

I più economici della serie sono gli Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e 2S. Il primo lava e aspira fino a 3.000 Pa (2.200 la versione 2S) e vanta una vibrazione sonica ad alta frequenza 10.000 volte/min. Si autogestiscono entrambi grazie al sistema di navigazione LDS SLAM che mappa l’ambiente e riesce a distinguere gli ostacoli anche quando la luminosità scarseggia.

Volendo, con la versione Pro, è comunque possibile programmare “manualmente” il tutto attraverso l’applicazione per smartphone Xiaomi Home costruendo delle pareti virtuali, mappe di più piani e selezionando delle aree proibite.

Il modello più avanzato si chiama Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. La sua peculiarità principale è il sistema di svuotamento automatico. Contiene fino a 4 litri di polvere e detriti che, secondo il produttore, equivalgono a circa 10 sessioni di pulizia, è dotato di doppi sfiati e di condotti e, soprattutto, di una potenza di aspirazione decisamente superiore rispetto ai cugini: supporta fino a 16.500 Pa.

Presente anche qui la navigazione LDS, laser, che permette al dispositivo di orientarsi al meglio e di rilevare, grazie al Time of Flight (ToF) presente, gli ostacoli minimizzando urti, cadute e altre problematiche che può incontrare lungo la via.

Quando completamente carico Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra permette di pulire fino a 240m², grazie a una batteria da 5.200 mAh, capacità condivisa anche con la versione Pro che promette fino a 170 minuti di autonomia. Il più economico Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S integra invece una batteria da 2.600 mAh.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, 2 Pro e 2 Ultra

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S viene venduto a 299,99 euro con prezzo di lancio pari a 249,99 euro, valido sia su mi.com che su Amazon. La disponibilità è per la fine di marzo.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è disponibile invece in Italia già dal 21 febbraio, acquistabile nei colori nero o bianco al prezzo di 399,99 euro. Anche in questo caso vige una promozione che permette di acquistarlo scontato a 349,99 euro su Amazon (in entrambi i colori), ma solo per le prime 48 ore dal lancio (quindi fino alla sera di mercoledì 23).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, infine, costa 499,99 euro di listino e, per il medesimo periodo di tempo appena detto, è disponibile in sconto a 449,99 euro su Amazon. Stesso discorso vale per l’accessorio annesso Auto-empty station, cioè la base per l’autosvuotamento del dispositivo, che di listino costa 249,99 euro e dal 21 febbraio al 23 è acquistabile su Amazon a 199,99 euro. Volendo è possibile approfittare dell’offerta bundle di entrambi i prodotti, acquistabili al prezzo di 649,98 euro su Amazon.

