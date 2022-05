A pochi giorni dalla presentazione delle nuove cuffie premium WH-1000XM5, Sony sta ripreparando le scene per un altro modello molto atteso e finora noto come Sony LinkBuds S. Stando alle indiscrezioni, queste ultime non hanno poi molto a che vedere con il modello da cui prendono il nome, soprattutto quella particolarità che le ha rese piuttosto celebri, i buchi.

Dovrebbero tuttavia essere simili per concezione, considerando che i rumor ce le hanno finora descritte come delle cuffie true wireless leggere e in-ear, decisamente più tradizionali e simili come aspetto alle nuove Pixel Buds, per intenderci. Comunque, l’ultima fuga di notizie ce ne descrive praticamente ogni aspetto, prezzo compreso. Segno che il debutto è davvero questione di giorni ormai.

Sony LinkBuds S nei dettagli prima del lancio

Del design più convenzionale delle Sony LinkBuds S ne avevamo già parlato in precedenza. E ora i colleghi di WinFuture ci forniscono un’ulteriore conferma del fatto che queste nuove cuffie true wireless di Sony siano decisamente più simili a tanti altri modelli in commercio.

Una delle peculiarità pare sia proprio la leggerezza, considerando i 4,8 grammi di peso. Ciò nonostante dovrebbero garantire fino a 20 ore di autonomia (immaginiamo con l’aiuto di una custodia di ricarica), autonomia che dovrebbe scendere a un più verosimile valore di 6 ore considerando una singola carica, probabilmente con ANC disattivato.

Perché sì, le Sony LinkBuds S dovrebbero arrivare con a bordo la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, una chicca che, assieme al Bluetooth 5.2, alla funzione Speak to Chat (che interrompe la musica non appena l’utente inizia a parlare) e all’Adaptive Sound Control (per regolare automaticamente l’audio in base al rumore esterno, per fornire un’esperienza d’ascolto ottimale), sono alcune delle funzioni/caratteristiche anticipate.

La fonte ci informa anche delle tre colorazioni in arrivo, beige, bianco e nero, oltre che del prezzo, pari a 199 euro. Si vocifera che la presentazione delle Sony LinkBuds S sia ormai dietro l’angolo, ragion per cui restate collegati per saperne di più.

In copertina le Sony LinkBuds

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione