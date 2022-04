I due modelli Sony WH-1000XM5 e Sony LinkBuds S si sono resi protagonisti di due leak che ne hanno svelato specifiche tecniche e render creando molta anticipazione su un probabile lancio nei prossimi mesi. Scopriamo insieme cosa ha in cantiere Sony.

Sony WH-1000XM5: ancora più ricercate, ancora più ANC

Fin dal giorno in cui hanno debuttato sul mercato, le Sony WH-1000XM4 si sono rivelate un best-seller nel settore delle cuffie bluetooth di fascia alta con cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie a un suono bilanciato, alla eccellente cancellazione dei rumori e a un design moderno e minimale. Adesso, a distanza di due anni, Sony sembrerebbe in procinto di rilasciare la generazione successiva, le WH-1000XM5, che mirano a rafforzare ancora di più i punti di forza delle precedenti offrendo un design ancora più minimale e ricercato.

Il merito di questa mole di informazioni trapelate è da attribuire a un leak del sito di tecnologia tedesco TechnikNews il quale ha diffuso immagini e specifiche dettagliate delle prossime WH-1000XM5 che lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Il primo elemento caratteristico delle prossime Sony è indubbiamente il nuovo design: caratterizzato da un corpo più sottile sia per quanto concerne l’archetto che per il punto di contatto con i padiglioni auricolari. L’estetica di questi ultimi è ancora più rifinita e minimale e appare come un unico blocco senza alcun segno di discontinuità dando l’idea di una costruzione ancora più elegante. I padiglioni auricolari stessi sembrerebbero esser più grandi, probabilmente per far spazio alla componentistica hardware al loro interno.

Dalle immagini delle cuffie nella custodia è possibile notare come il produttore nipponico sembrerebbe aver rinunciato al design pieghevole dei modelli precedenti in plastica per puntare su un corpo più solido, probabilmente realizzato in metallo.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, le nuove Sony WH-1000XM5 dovrebbero offrire una durata della batteria di 40 ore con cancellazione attiva del rumore, ben 10 ore in più rispetto alla durata dichiarata delle XM4. La carica completa dovrebbe avvenire in 3.5 ore mediante il connettore USB-C. In aggiunta, le cuffie dovrebbero implementare ben due processori dedicati alla cancellazione attiva del rumore e che il suono sarà prodotto da un nuovo driver anche se non sono trapelati ulteriori dettagli a riguardo.

Tra le altre specifiche troviamo: la presenza di tre microfoni, il Bluetooth 5.2, il supporto al jack per le cuffie da 3,5 mm e di un pulsante fisico dedicato per passare rapidamente dalla modalità ANC a quella Ambient.

Sony LinkBuds S abbracciano un design più convenzionale

Come accennato in apertura di articolo, i leak hanno coinvolto anche un altro paio di cuffie del colosso nipponico ossia le prossime Sony LinkBuds S le quali, a distanza di pochi mesi dal rilascio del modello precedente, sono emerse in rete in alcuni render.

Il leak è firmato dal noto informatore @Snoopytech che mostra come il nuovo modello dovrebbe adottare un design più convenzionale rispetto al predecessore il quale aveva destato molta curiosità grazie alla costruzione a ciambella decisamente originale. Stando a quanto emerso dai render, le prossime LinkBuds S dovrebbero avere un classico corpo tondo e un design in-ear con i gommini per i padiglioni auricolari. Anche la custodia di ricarica ha una forma più convenzionale, rettangolare con bordi smussati.

Presente ovviamente la cancellazione attiva del rumore e la modalità ambient che dovrebbero attivarsi automaticamente a seconda del contesto di utilizzo.

L’assenza di pulsanti fisici suggerirebbe l’implementazione di controlli touch tramite gesti. Inoltre, dovrebbero essere presenti dei sensori per rilevare la presenza o meno delle cuffie nell’orecchio al fine di regolare la riproduzione audio.

Non sappiamo ancora nulla riguardo la data di lancio o il prezzo di vendita delle prossime Sony WH-1000XM5 e Sony LinkBuds S ma vi aggiorneremo appena dovessero trapelare ulteriori informazioni sulla nuova generazione di cuffie del produttore nipponico.

