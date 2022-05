Torniamo a parlare di iPhone, dei nuovi modelli in arrivo quest’anno e dei loro eredi del 2023. Chi ci fornisce l’assist è Ross Young, un noto informatore del mondo Apple che, sul suo profilo Twitter ha condiviso alcuni nuovi dettagli relativi agli schermi dei prossimi melafonini.

Da una parte si parla di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che a suo dire dovrebbero presentarsi con un paio di display un pelo più grandi rispetto ai modelli attualmente in vendita. Dall’altra l’interlocutrice è rappresentata dall’intera famiglia di iPhone 15, la serie che potrebbe salire agli onori della cronaca storica, ricordata nel tempo, per via del definitivo abbandono del notch.

Gli schermi di iPhone 14 Pro e Pro Max crescono, seppur di poco

Partiamo dai modelli più imminenti: iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Di questi Ross Young anticipa che i relativi schermi sarebbero un pochino più grandi se paragonati ai rispettivi modelli attuali. Più nel dettaglio, la diagonale dello schermo di iPhone 14 Pro misurerebbe 6,12″ invece dei 6,06″ di iPhone 13 Pro. Quella di iPhone 14 Pro Max 6,69″ anziché 6,68″ del 13.

Dunque, differenze marginali, che sarebbero praticamente impossibili da confermare ad occhio nudo. Ma si tratta di un dettaglio che va a confermare le ipotesi precedenti e che si spiega in sostanza con le cornici dello schermo un pelo ridotte e con la pillola anti notch che dovrebbe contraddistinguere entrambi gli iPhone 14 Pro.

Tutti gli iPhone 15 senza notch, forse

L’altra novità, come anticipato, riguarda iPhone 15 e la possibilità anticipata da Ross Young che possano abbandonare definitivamente il notch. A suo dire la roadmap secondo cui a partire dal prossimo anno Apple abbraccerà sia sui Pro che sui modelli standard l’opzione in vista già quest’anno (quella del foro + pillola dei 14 Pro) è verosimile.

Stesso discorso vale anche per i modelli a seguire, iPhone 16, iPhone 17 e iPhone 18 che porteranno sul piatto via via delle soluzioni integrate. Tutto andrà a finire sotto lo schermo, sia l’hardware necessario per far funzionare il Face ID, sia la fotocamera anteriore (quest’ultima nel 2026 secondo le previsioni), forse.

Al di là delle discussioni sull’eventuale concretezza, una tabella di marcia siffatta è da prendere come curiosità, come spunto per farsi un’idea su quel che potrebbe cambiare di qui a qualche anno.

In copertina iPhone 13

