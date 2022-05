I festeggiamenti dello Star Wars Day del 4 maggio si allargano alla giornata di oggi, almeno per i piccoli fan che desiderano acquistare (o farsi acquistare, più probabilmente) le nuove versioni dello smartwatch Garmin Vívofit Jr. 3. L’azienda lancia infatti due varianti con cinturini dedicati a The Mandalorian e arricchisce l’app di accompagnamento con avventure a tema.

Garmin Vívofit Jr. 3 arriva in nuove versioni a tema Star Wars: ci sono il Mandaloriano e Grogu

Garmin Vívofit Jr. 3 è uno smartwatch pensato per i più piccoli lanciato nell’ottobre 2020: caratterizzato da un display colorato, è resistente agli urti e all’acqua e può contare su una batteria intercambiabile che dura fino a un anno, con utilizzo sia di giorno che di notte. Offre funzioni per monitorare l’attività, il sonno, la gestione dei “compitini” assegnati e non solo.

Le nuove versioni dedicate all’universo di Star Wars sono due e offrono cinturini e quadranti con i protagonisti della serie Disney+ The Mandalorian: il Mandaloriano con la sua scintillante armatura di Beskar e il simpatico Grogu.

Inoltre, l’app dedicata di Garmin (da scaricare sullo smartphone dei genitori) è ora arricchita con le avventure di Star Wars: i bambini saranno così motivati a raggiungere i 60 minuti di attività raccomandati. Con Skywalker Saga – Star Wars Adventure è possibile rivivere le scene più emozionanti dell’epopea firmata da George Lucas, e con l’aiuto di un genitore i più piccoli possono ripercorrere i momenti migliori dell’epica saga: la nuova grafica permette di provare a sfuggire da Darth Vader in compagnia di R2-D2 o di C-3PO, di aiutare Han Solo e Chewbecca a combattere l’Impero oppure di affrontare il Primo Ordine con Rey e BB-8.

Con il Mandaloriano come “allenatore”, le carte di Allenamento Fitness insegnano ai bambini esercizi base come i jumping jack, il cane a testa in giù, i mountain climber e non solo. Il divertimento prosegue anche con un Tap Challenge interattivo che consente di raccogliere oggetti da collezione in giro per la galassia.

Le nuove versioni di Star Wars di Garmin Vívofit Jr. 3 sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 89,99 euro.

