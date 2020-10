Garmin Vivofit Jr. 3 è un nuovo smartwatch per i più piccini

Il settore degli smartwatch è in crescita ormai da un po’ di tempo ed anche durante questi mesi di crisi causata dalla pandemia di Coronavirus i vari produttori hanno continuato a lanciare nuovi modelli, così come ha fatto Garmin, che nelle scorse ore ha annunciato un orologio pensato per i più piccoli: stiamo parlando di Garmin Vivofit Jr. 3.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta della terza generazione della serie Vivofit jr., riproponendo buona parte delle funzionalità già presenti in esse.

Garmin Vívofit Jr. 3 è uno smartwatch per i bimbi

Nonostante un design che ricorda quello dei classici smartwatch, Garmin Vivofit Jr. 3 perde alcune delle feature che gli utenti “adulti” sono abituati a trovare in dispositivi di questo genere, guadagnandone tuttavia diverse molto importanti sia per i più piccini che per i loro genitori (uno degli obiettivi di tale device è consentire a questi ultimi di poter tenere sotto controllo i propri figli qualora ce ne fosse il bisogno).

Una delle feature più interessanti di questo nuovo smartwatch di Garmin è chiamata ICE (acronimo che sta per “in caso di emergenza”): si tratta di un widget che consente di accedere rapidamente alle informazioni sui contatti di emergenza.

Ed ancora, l’orologio può contare su speciali modalità per attività o giochi a tempo, in modo da tenere impegnati i bambini (probabilmente sarà prevista anche una funzionalità che impedisce l’accesso ai giochi nelle fasce orarie in cui dovrebbero studiare).

Garmin Vívofit Jr. 3 vanta anche varie funzionalità relative al monitoraggio della forma fisica (l’attività quotidiana, la qualità del sonno e il contapassi), così come fa la maggior parte degli altri smartwatch.

Prezzo e colori

Garmin ha deciso di lanciare il suo nuovo smartwatch al prezzo ufficiale di 79,99 dollari. Il device sarà disponibile in varie colorazioni (Digi Camo, Lilac Floral e Blue Stars) e potrà contare su vari temi come Iron Man, Black Panther, le Principesse Disney e La sirenetta.