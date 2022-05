La cinese BOE è uno dei principali produttori di display, tuttavia pare che qualche scelta di design non sia stata accolta di buon grado da Apple, che già dallo scorso mese di febbraio avrebbe tagliato in maniera drastica la fornitura di schermi OLED per iPhone 13.

Dunque, se da una parte da settimane si parla con frequenza e grado di approfondimento sempre maggiore dei prossimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, dall’altra il colosso di Cupertino ha il suo bel da fare con la line-up attuale, con vicende che potrebbero avere ripercussioni di un certo peso anche sugli iPhone futuri.

BOE cambia gli OLED, Apple non li vuole per iPhone 13

A riportare queste informazioni è The Elec, secondo cui BOE, da cui Apple si rifornisce degli schermi OLED da 6,1 pollici per gli iPhone sin dallo scorso anno, ne avrebbe prodotto una quantità esigua dallo scorso febbraio: si parla di un volume di produzione dei pannelli “precipitato negli ultimi quattro mesi”.

La ragione iniziale di questo pesante calo della produzione viene individuata nella carenza di circuiti integrati (IC) del driver del display, dal momento che il fornitore di IC, LX Semicon, avrebbe dato priorità agli ordini provenienti da LG Display. Tuttavia, viene poi riportato che BOE avrebbe modificato il design dei propri pannelli OLED, più precisamente incrementando la larghezza dei circuiti dei transistor a film sottile dei pannelli. Ebbene — riporta The Elec —, una volta scoperto tale cambiamento, Apple avrebbe detto immediatamente a BOE di fermare la produzione.

Che cosa potrebbe succedere

A dispetto di questa pesante battuta d’arresto, è altamente improbabile che Apple voglia tagliare fuori del tutto BOE dalla fornitura di display OLED per iPhone, visto che la presenza di un terzo fornitore serve a Cupertino anche per mettere pressione su Samsung Display e LG Display e riuscire ad ottenere prezzi migliori.

Inoltre, pare che gli stabilimenti di BOE a Sichuan siano tuttora operativi, dunque non si può escludere che BOE stia lavorando per andare incontro alle richieste di Apple e riprendere le forniture già per gli iPhone 13.

D’altra parte BOE ha prodotto pannelli OLED per gli iPhone 12 prima (ecco la nostra riprova e confronto con iPhone 13) e per gli iPhone 13 poi nei suoi due stabilimenti in Cina e, mentre nel 2021 si era dovuta “accontentare” di fornire il 10 percento dei display di tutti gli iPhone, ha già pianificato una crescita importante di questi numeri con annesso superamento di LG Display nel 2023. Solo il tempo potrà dirci se questo piano potrà effettivamente andare in porto.

