Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso mese di marzo, si avvicina il lancio ufficiale del “nuovo” PlayStation Plus. La versione rinnovata del servizio in abbonamento di Sony sarà disponibile in Italia tra poche settimane, rispettando i tempi annunciati dall’azienda nipponica in fase di presentazione. La nuova versione del PlayStation Plus, in ogni caso, debutterà prima in Asia e in Nord e Sud America e solo successivamente sarà disponibile per gli utenti europei che hanno a disposizione una PlayStation 4 o una PlayStation 5. Ecco i dettagli:

PlayStation Plus: lancio in Italia dal 22 giugno per la versione rinnovata del servizio di Sony

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha rilasciato una serie di importanti aggiornamenti sul nuovo servizio PlayStation Plus. Il manager ha confermato il servizio in questione è quasi pronto al debutto. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 23 maggio quando la versione rinnovata del PlayStation Plus, ora disponibile con tre livelli di abbonamento, sarà accessibile in alcuni mercati asiatici.

Dal successivo 1° giugno ci sarà il debutto in Giappone mentre dal 13 giugno toccherà al Nord ed al Sud America. In Europa e, quindi, anche in Italia, il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile a partire dal 22 giugno prossimo. Le date in questione non sono ancora definite ma difficilmente ci saranno ritardi nel programma di rilascio del servizio. Sony ha anche anticipato un’estensione dei suoi servizi di cloud streaming ad un numero maggiore di Paesi per un totale di 30 (Italia compresa).

Tre livelli d’abbonamento tra cui scegliere

La versione rinnovata del PlayStation Plus mette a disposizione tanti contenuti aggiuntivi per gli utenti che potranno scegliere tra tre diversi livelli d’abbonamento. Il PlayStation Plus, infatti, sarà disponibile nelle versioni Essential, Extra e Premium. Ecco i dettagli dei tre livelli del nuovo Plus:

PlayStation Plus Essential : questo piano ripropone tutti i contenuti dell’attuale PlayStation Plus garantendo l’accesso al multiplayer online, due giochi gratis scaricabili ogni mese, sconti esclusivi sui contenuti digitali e l’archiviazione in cloud; il costo è di 8,99 euro al mese oppure 24,99 euro a trimestre o ancora 59,99 euro all’anno

: questo piano ripropone tutti i contenuti dell’attuale PlayStation Plus garantendo l’accesso al multiplayer online, due giochi gratis scaricabili ogni mese, sconti esclusivi sui contenuti digitali e l’archiviazione in cloud; il costo è di oppure 24,99 euro a trimestre o ancora 59,99 euro all’anno PlayStation Plus Extra : il piano intermedio del nuovo Plus aggiunge un catalogo di giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 da scaricare sulla propria console; il catalogo sarà composto sia da giochi PlayStation Studios che da titoli di terze parti; il costo è di 13,99 euro al mese oppure 39,99 euro a trimestre o 99,99 euro all’anno

: il piano intermedio del nuovo Plus aggiunge un catalogo di giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 da scaricare sulla propria console; il catalogo sarà composto sia da giochi PlayStation Studios che da titoli di terze parti; il costo è di oppure 39,99 euro a trimestre o 99,99 euro all’anno PlayStation Plus Premium: la versione più completa del nuovo Plus aggiunge alla versione Extra “fino a 340 giochi aggiuntivi” ed include i giochi PlayStation 3 disponibili tramite cloud e un catalogo di titoli classici (PS One, PS e PSP) disponibili sia in streaming che tramite download; il costo è di 16,99 euro al mese oppure 49,99 euro a trimestre o 119,99 euro all’anno

Da notare che, almeno per il momento, Sony non ha chiarito la composizione esatta del catalogo di giochi che saranno disponibili al lancio per i piani Extra e Premium del PlayStation Plus. Probabilmente, la casa nipponica è al lavoro per definire il catalogo nella sua interessa. Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della data di lancio del servizio, l’azienda potrebbe, quindi, divulgare qualche dettaglio in più sui titoli a disposizione dei futuri abbonati.

