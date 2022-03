Sony ha annunciato ufficialmente il debutto del “nuovo” PlayStation Plus. Il servizio in abbonamento si rinnova con un sistema su più livelli (Essential, Extra e Premium), caratterizzati da costi e vantaggi crescenti. Il nuovo servizio per gli utenti PlayStation va a rimpiazzare il predecessore e ad inglobare PlayStation Now. Il lancio ufficiale è programmato per il prossimo mese di giugno.

Andiamo, quindi, ad analizzare tutti gli annunci di oggi di Sony e la nuova struttura dell’abbonamento PlayStation Plus a disposizione dei possessori delle console della casa nipponica. Per gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 ci saranno tante nuove opportunità per sfruttare al massimo l’ecosistema digitale di casa Sony. Ecco tutti i dettagli sulla nuova versione del servizio d’abbonamento:

Sony svela il nuovo PlayStation Plus con tre livelli d’abbonamento

La nuova struttura dell’abbonamento PlayStation Plus si articola su tre livelli. Gli utenti potranno scegliere tra la versione base Essential, la proposta intermedia Extra e la versione completa denominata Premium. Da notare, inoltre, che per tutti e tre i livelli d’abbonamento proposti da Sony c’è la possibilità di scegliere tra la sottoscrizione mensile, trimestrale e annuale (scegliendo le opzioni trimestrali e annuali, la spesa complessiva si riduce). Tutte le soluzioni continueranno a presentare la possibilità di disattivare, in qualsiasi momento, il rinnovo automatico.

PlayStation Plus Essential

Partiamo dalla versione “base” del nuovo PlayStation Plus. Con il piano Essential sarà possibile accedere agli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus. Ci saranno, quindi, due giochi scaricabili ogni mese oltre alla possibilità di accedere a sconti esclusivi sull’acquisto di contenuti digitali dallo store. Resta confermata la possibilità di sfruttare l’archiviazione in cloud dei giochi salvati.

Essential sarà necessario anche per l’accesso al multiplayer online. La versione Essential di PlayStation Plus presenterà un costo di 8,99 euro al mese. In alternativa, gli utenti potranno optare per il piano trimestrale da 24,99 euro. È confermata anche la terza opzione con il piano annuale da 59,99 euro al mese. Come per tutti gli altri livelli del servizio, non ci sono obblighi di rinnovo e la sottoscrizione è prepagata.

PlayStation Plus Extra

Il secondo livello del nuovo PlayStation Plus è il piano Extra. Questa soluzione include tutti i vantaggi del piano Essential andando ad aggiungere un catalogo di giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 da scaricare senza alcun costo aggiuntivo. Nel catalogo saranno compresi tutti i principali titoli PlayStation Studios oltre a titoli di terze parti. Il catalogo in questione registrerà aggiornamenti periodici con nuovi contenuti che, costantemente, andranno ad offrire nuove opportunità di gioco agli utenti.

Al lancio è prevista la presenza di titoli come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Per quanto riguarda i costi, il piano Extra presenterà un costo di 13,99 euro al mese (quindi 5 euro in più rispetto al piano Essential). In alternativa, sarà possibile scegliere il piano trimestrale da 39,99 euro oppure il piano annuale da 99,99 euro all’anno.

PlayStation Plus Premium

A completare l’offerta del PlayStation Plus troviamo il nuovo piano Premium che comprenderà tutti i vantaggi inclusi nel piano Extra. Scegliendo il piano Premium sarà possibile accedere a “fino a 340 giochi aggiuntivi” non inclusi nel piano Extra. In questo catalogo aggiuntivo troviamo giochi per PlayStation 3 disponibile tramite streaming cloud ed un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, usciti in passato sulle console PlayStation, PS2 e PSP.

Con questo piano è possibile accedere in streaming anche ai giochi PlayStation 4. L’accesso al gaming in streaming potrà avvenire tramite le console PlayStation 4, PlayStation 4 oppure tramite PC. Scegliendo il piano Premium si potrà accedere a demo a tempo limitato di nuovi giochi PlayStation. Il costo dell’abbonamento Premium è di 16,99 euro al mese. In alternativa, è possibile optare per l’abbonamento trimestrale da 49,99 euro oppure per l’abbonamento annuale da 119,99 euro.

Quando arriverà il nuovo servizio in abbonamento di PlayStation

Sony ha anticipato che il lancio del nuovo PlayStation Plus prenderà il via nel corso del mese di giugno. Per il momento, però, non c’è ancora una data precisa. L’azienda ha parlato di un “lancio regionale” sottolineando la partenza dai mercati asiatici a cui seguirà il Nord America e l’Europa e poi le altre regioni del mondo in cui PlayStation Plus è disponibile. Sony si aspetta di completare il lancio del nuovo servizio, nella maggior parte dei territori, entro la fine del primo semestre del 2022.

Il confronto con il GamePass

Il nuovo PlayStation Plus di Sony presenta sostanziali differenze rispetto al suo “rivale”, il GamePass di Microsoft, accessibile sia dagli utenti Xbox che su PC Windows 10 e Windows 11 oltre che via cloud. Il GamePass, infatti, ha un costo di 9,99 euro al mese (sia nella versione PC che in quella console) mettendo a disposizione un catalogo di giochi on demand che, a differenza del PlayStation Plus, comprende anche i giochi al Day One. Con il GamePass per PC è anche possibile accedere a EA Play.

C’è poi il GamePass Ultimate (valido sia su PC che su console) che aggiunge il gaming via cloud, premi mensili per gli iscritti, l’abbonamento Gold per le console Xbox (del valore di 6,99 euro al mese) ed EA Play su PC e console. Il costo di questo secondo piano d’abbonamento è di 12,99 euro al mese risultando più economico della versione Extra del PlayStation Plus che, però, può contare sulla possibilità di attivare abbonamenti trimestrali e annuali.

