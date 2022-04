La lineup di iPhone 13 continua a macinare un successo dopo l’altro e, questa volta, l’ennesima conferma arriva da un report di Consumer Intelligence Research Partners il quale dimostra come la gamma stia avendo i risultati di vendita migliori negli ultimi trimestri a partire dal 2020.

iPhone 13 da record, continua la crisi dei mini

Come affermato da Josh Lowitz, partner e co-fondatore di CIRP:“I quattro modelli, inclusi 13, 13 Pro, 13 Pro Max e 13 mini, hanno rappresentato quasi i tre quarti delle vendite nel trimestre di marzo. L’anno scorso in questo momento i nuovi modelli di iPhone 12 avevano il 61% delle vendite. Anche in questo trimestre, iPhone 13 ha avuto la quota più alta per un singolo modello, al 38%, che si sia vista da molto tempo.”

Le alte percentuali di vendita della famiglia di iPhone 13 sono significative poiché arrivate in un’annata in cui i modelli hanno avuto solamente dei miglioramenti incrementali rispetto all’anno precedente. Continua, anche con il 13, il trend negativo degli iPhone mini i quali contano solo il 3% delle quote di vendita e, in tal senso, non stupisce l’apparente decisione di Apple di abbandonare il modello con la prossima generazione di iPhone.

Un altro trend che emerge dal report di CIRP è la capacità dei vecchi modelli di iPhone di attrarre consumatori. iPhone 11, iPhone SE 2020 e iPhone XR continuano a macinare numeri, ammontando al 15% delle vendite solo in questo trimestre.

Gli utenti iPhone ora cambiano telefono più spesso

A sorpresa, invece, i dati mostrano come la percentuale di utenti in possesso di un iPhone vecchio di più di 3 anni sia in calo (al 20%, rispetto al 34% nel primo trimestre del 2021) a dimostrazione di come il trend passato secondo cui gli utenti tenessero i propri smartphone per un lungo periodo di tempo si stia invertendo.

Tra i fattori che hanno contribuito a questa inversione troviamo soprattutto i programmi di trade-in degli operatori telefonici e di Apple stessa, che permettono, consegnando un vecchio iPhone, di acquistare con più frequenza un nuovo modello a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino.

Sarà interessante scoprire come questi trend si evolveranno nel corso dei prossimi trimestri con l’avvicinarsi dell’uscita dei nuovi iPhone 14.

