Apple continua lo sviluppo del nuovo chip M2, pronto a debuttare sui primi Mac già nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo chip della casa di Cupertino può contare sul supporto di Samsung che partecipa al progetto in qualità di fornitore. L’azienda coreana, tramite la divisione Samsung Electro-Mechanics, è coinvolta nel progetto di sviluppo del chip M2 per la realizzazione di un componente chiave. Non si tratta di una novità. Samsung Electro-Mechanics, infatti, ha partecipato anche allo sviluppo del chip M1. Più in generale, Samsung è da tempo uno dei principali fornitori dell’azienda di Cupertino per la realizzazione di vari progetti. Ecco i dettagli:

Samsung Electro-Mechanics partecipa allo sviluppo del nuovo chip M2 di Apple

Stando a quanto rivelato oggi da ET News, Samsung Electro-Mechanics partecipa allo sviluppo del chip M2 di Apple che, ricordiamo, sarà prodotto da TSMC, esattamente come avvenuto con il chip M1 in tutte le sue evoluzioni. La divisione dell’azienda coreana si occupa dello sviluppo del flip chip ball grid array (FC-BGA). Si tratta di un componente chiave del SoC di Apple che viene utilizzato per collegare il semiconduttore al substrato principale.

Samsung Electro-Mechanics ha realizzato lo stesso componente anche per il chip M1. Grazie all’ottimo lavoro svolto, Apple avrebbe, quindi, scelto nuovamente la casa coreana come fornitore, preferendo l’esperienza maturata da Samsung Electro-Mechanics alle proposte di altre aziende concorrenti come LG Innotek. La realizzazione dell’FC-BGA richiede tecnologie molto avanzate e solo poche aziende al mondo sono in grado di raggiungere i livelli qualitativi richiesti da Apple.

La scelta di Samsung come fornitore di questo componente va, quindi, considerata sotto questa ottica. Le opzioni disponibili sono poche e l’azienda coreana riesce a garantire un livello qualitativo superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti. Lo sviluppo del nuovo chip di Apple è già in una fase avanzata e il suo debutto ufficiale potrebbe essere ad un passo. L’arrivo sul mercato delle prime macchine con M2 è programmato per la seconda metà del 2022.

Tanti nuovi Mac e iPad con M2 in arrivo

Il nuovo chip M2 si prepara a diventare un punto di riferimento della gamma di prodotti Apple. L’azienda di Cupertino ha, come confermano anche le indiscrezioni legate alla collaborazione con Samsung Electro-Mechanics, quasi completato lo sviluppo del nuovo chip e sarebbe pronta a presentare i primi prodotti già nel corso del prossimo mese di giugno, in occasione dell’evento WWDC. Di recente, inoltre, sono state annunciate le date ufficiali dell’Apple WWDC 2022.

Il primo dispositivo con M2 ad arrivare sul mercato dovrebbe essere il nuovo MacBook Air che andrà a rimpiazzare il best seller MacBook Air con M1, proponendo, probabilmente, anche diverse novità di design. Apple, in ogni caso, sta lavorando a diversi progetti. In arrivo ci sono nuovi iMac e Mac Mini aggiornati oltre ad un nuovo iPad Pro. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

