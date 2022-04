Amazon è costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, di recente infatti vi abbiamo parlato della nuova partnership con Deliveroo, della possibilità di ricevere la spesa a casa (al momento solo in alcune zone) in un paio d’ore, o ancora delle ultime funzionalità acquisite da alcuni dispositivi Echo Show. E oggi arriva la notizia di una nuova funzionalità collegata all’assistente vocale Alexa.

L’intenzione di Amazon è quella di rendere Alexa una risorsa sempre più preziosa per gli utenti che devono effettuare acquisti sul suo store, per questo ora l’assistente vocale, vi darà un preavviso con un massimo di 24 ore sugli imminenti sconti dei prodotti presenti nella vostra lista desideri o nel carrello.

Facciamo un esempio, Alexa vi notifica in anticipo che un prodotto di vostro interesse andrà in offerta, invece di procedere direttamente con l’acquisto, potete dire ad Alexa di comprarlo per voi, l’assistente attenderà a procedere fino a quando lo sconto sarà attivo e disponibile.

Per poter usufruire di questa nuova funzionalità vi basta avere un account Amazon Prime e uno, o più, dei più recenti altoparlanti intelligenti Amazon Echo o display intelligenti Echo Show. È bene precisare che la funzionalità appena descritta sembra al momento disponibile solo per gli utenti statunitensi, non è chiaro se e quando Amazon estenderà tale aggiornamento anche a noi, ma vi terremo aggiornati al riguardo.

