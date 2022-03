Prende il via oggi un’offerta esclusiva riservata ai clienti italiani di Amazon Prime. Dopo il successo della collaborazione avviata nel Regno Unito e in Irlanda, infatti, da questa settimana Amazon e Deliveroo, il popolarissimo servizio di consegne a domicilio, lanciano un’offerta combinata davvero da non perdere. Per tutti i clienti Amazon Prime, inclusi i nuovi iscritti, è possibile beneficare dell‘abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver senza alcun costo aggiuntivo. Ecco i dettagli della nuova offerta:

Deliveroo Plus è ora incluso nell’abbonamento Amazon Prime

Amazon Prime diventa ancora più conveniente mettendo a disposizione dei suoi iscritti l’abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, il piano d’abbonamento di Deliveroo che include le consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini da almeno 25 euro effettuati tramite il servizio di consegne a domicilio. Attivare l’offerta è semplicissimo. Gli utenti Amazon Prime possono, infatti, accedere alla pagina dedicata della promozione, linkata qui di seguito, e collegare gli account dei due servizi seguendo la procedura indicata. Dal momento dell’attivazione, Deliveroo Plus Silver sarà incluso per un anno senza alcun costo aggiuntivo con un risparmio extra di 35 euro per gli utenti. Per maggiori dettagli potete consultare il link qui di sotto:

Attiva qui Deliveroo Plus gratis per il tuo account Amazon Prime

Se non avete ancora un account Amazon Prime, invece, potete iscrivervi subito direttamente dal link di seguito. Il costo, ricordiamo, è di 36 euro all’anno (oppure 3,99 euro al mese). Con Amazon Prime è possibile accedere a tanti servizi aggiuntivi, oltre all’abbonamento con Deliveroo, tra cui Prime Video, Amazon Music e le consegne in 1 giorno gratis su milioni di prodotti acquistabili tramite Amazon.

Attiva qui Amazon Prime

Come funziona Deliveroo Plus gratis con Amazon Prime

Una volta abbinato il proprio account Amazon Prime con l’account Deliveroo verrà sbloccato gratuitamente il servizio Deliveroo Plus Silver che, se attivato in modo indipendente, costerebbe ben 35 euro all’anno e che, invece, in questo caso è completamente gratuito. Con il servizio offerto da Deliveroo è possibile sfruttare la consegna gratuita per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo, considerando sia le catene più conosciute a livello nazionale che i piccoli locali indipendenti, i supermercati e i negozi di alimentari.

Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia, sottolinea in questo modo la partenza di questa nuova partnership tra le due aziende: “Amazon è una delle aziende più innovative e attente al cliente del mondo e siamo davvero felici di proporre questa offerta ai clienti Amazon Prime. I buongustai più esigenti potranno ora trovare e ricevere gratuitamente con Deliveroo fantastiche colazioni, pranzi o spuntini notturni”.

Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia, aggiunge: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente”