L’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS porta con sé due grosse novità: la prima segna un deciso passo in avanti dal punto di vista della compatibilità con il sistema operativo mobile di Apple; la seconda potrebbe aprire a nuovi scenari relativi alla condivisione dei file multimediali.

Andiamo quindi a scoprire quali sono le due novità introdotte nella versione 22.7.0.76 di WhatsApp Beta per iOS.

WhatsApp Beta per iOS aggiunge finalmente il supporto ufficiale a iOS 15

Dopo sei mesi dall’arrivo di iOS 15 (che nel frattempo ha ricevuto ben 4 “grossi” aggiornamenti, fino a giungere ad iOS 15.4), il team di sviluppo di WhatsApp si appresta ad aggiungere, finalmente, il supporto ufficiale all’ultima release software per iPhone.

Nonostante il supporto ufficiale non fosse ancora arrivato, WhatsApp supportava già indirettamente (almeno per alcuni beta tester) alcune funzionalità peculiari di iOS 15, come la capacità di mostrare le foto profilo dei contatti nelle notifiche e la nuova modalità non disturbare.

Con la versione 22.7.0.76 di WhatsApp Beta per iOS, il supporto ad iOS 15 diventa ufficiale e porta con sé alcuni cambiamenti all’interfaccia grafica, come potrete notare dall’immagine seguente.

La barra degli strumenti, quella in basso, non presenta più uno “stacco” col resto dell’interfaccia, diventando totalmente nera (prima era grigio scuro) quando è abilitata la modalità scura e se non vi sono altri elementi grafici vicini. Stessa cosa succede nella barra di navigazione delle impostazioni di WhatsApp.

Questi cambiamenti risulteranno visibili, al momento, solo ai beta tester in possesso di un iPhone aggiornato ad iOS 15 e che eseguono l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS.

Un’altra novità in fase di test

Stando a quanto riportato, il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato la fase di test relativa ad un’altra funzionalità interessante che potrebbe cambiare lo scenario nella condivisione dei file multimediali.

Presto, infatti, la dimensione massima dei file multimediali (documenti, foto, video) condivisibili in chat potrebbe aumentare fino a 2 GB, rendendo l’app una vera e propria alternativa per il trasferimento immediato dei file. Il passo in avanti sarebbe enorme, dal momento che la dimensione massima è attualmente fissata a 100 MB (ovvero 20 volte in meno).

Il nuovo limite è stato avvistato proprio sulla versione 22.7.0.76 di WhatsApp Beta per iOS (immagine sopra) ma il test sembra circoscritto a un ristretto numero di beta testers argentini.

Non ci è dato sapere se WhatsApp abbia in programma di estendere questa funzionalità a più mercati o a più tester in futuro; il team di sviluppo potrebbe anche decidere di fare un passo indietro, e lasciare a 100 MB il limite di grandezza dei file media condivisibili.

Potrebbe interessarti anche: 12 scorciatoie per dominare WhatsApp da PC Windows e Mac