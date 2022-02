È tempo di Apple Weekend da MediaWorld. A disposizione degli utenti, infatti, sono ora disponibili una lunga serie di offerte dedicata ai prodotti Apple e ad accessori originali, disponibili anche con finanziamento a tasso zero. Le nuove offerte MediaWorld sono disponibili sia online che in negozio.

C’è tempo fino al prossimo 27 febbraio per poter sfruttare le promozioni e acquistare uno dei prodotti in sconto per il nuovo Apple Weekend. In sconto ci sono iPhone, iPad, Apple Watch e vari MacBook con tante offerte da non perdere. Vediamo tutti i dettagli della nuova serie di offerte di MediaWorld:

MediaWorld dà il via all’Apple Weekend: offerte fino al 27 febbraio

Sia online, tramite il sito ufficiale, che nei negozi sparsi sul territorio, sono disponibili le offerte dell’Apple Weekend di MediaWorld. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di accedere a sconti reali sui prodotti dell’azienda di Cupertino, acquistabili anche a rate con tasso zero. Di seguito andremo a vedere quali sono le offerte più interessanti della nuova campagna promozione (vi basterà cliccare sul nome del prodotto per accedere alla pagina dell’offerta dedicata).

Partiamo dagli iPhone. Per l’Apple Weekend ci sono in sconto diverse varianti di iPhone 13. Il modello da 128 GB viene proposto al prezzo di 822 – 829 euro (in base alla colorazione scelta). Scegliendo il finanziamento a tasso zero, sarà possibile acquistare lo smartphone al costo di 27,63 euro al mese per 30 rate mensili. Da notare che, con l’acquisto online, il ritiro in negozio è gratuito e che ci sono anche 4 mesi gratis di Apple Music in regalo.

Per quanto riguarda gli iPad, invece, il protagonista dell’Apple Weekend è l’iPad Pro da 11 pollici con 128 GB di memoria, chip M1 e supporto Wi-Fi. Sia la versione Grigio Siderale che quella Argento del tablet sono disponibili in sconto al presso di 849 euro che diventano 28,63 euro al mese per 30 mesi scegliendo il finanziamento. Anche in questo caso, ci sono 4 mesi di Apple Music in regalo. Al tablet potete abbinare anche uno degli accessori in offerta. Le opzioni tra cui scegliere sono diverse.

Da notare anche le offerte per la gamma Apple Watch. In particolare, si segnala lo sconto dedicato ad Apple Watch SE da 40 mm, disponibile al prezzo scontato di 269 euro nelle varianti Sport Galassia, Sport Blu Abisso e Sport Mezzanotte. Con il finanziamento in 30 mesi, inoltre, l’Apple Watch costa appena 8,96 euro al mese. Prezzo scontato a 99,99 euro anche per la confezione da 4 di Apple AirTag.

Naturalmente, in questa nuova serie di offerte c’è ampio spazio per i prodotti macOS. Il MacBook Air M1 da 256 GB è disponibile, in tutte le colorazioni, al prezzo di 999 euro invece di 1159 euro. Non si tratta del prezzo più basso del web ma comunque di un ottimo affare anche considerando la possibilità di acquisto a rate da 33,30 euro al mese, un prezzo decisamente da tenere in considerazione.

In offerta c’è anche il MacBook Pro da 13 pollici con M1 e 256 GB di memoria che viene proposto a 1299 euro invece di 1479 euro (da 43,30 euro al mese a rate). Da notare anche le offerte per gli accessori per dispositivi Mac. In sconto a 199 euro ci sono anche le AirPods Pro. Anche su questi prodotti ci sono i 4 mesi di Apple Music in regalo scegliendo un prodotto Apple.

Per un quadro completo sulle offerte MediaWorld dell’Apple Weekend è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, le promozioni proposte termineranno il prossimo 27 di febbraio. Con l’acquisto online e il ritiro in negozio gratuito, inoltre, sarà possibile ottenere il nuovo prodotto in pochissimo tempo. Ecco il link per tutte le offerte:

Scopri le nuove offerte dell’Apple Weekend di MediaWorld