Cooler Master ha annunciato oggi una serie di importanti novità per la sua gamma di prodotti. Tra le novità più interessanti c’è il nuovo GP27-FQS. Si tratta di un inedito monitor da gaming con tecnologia Mini LED che punta a diventare un vero e proprio riferimento della sua categoria. A rendere davvero molto interessante il nuovo monitor, infatti, è il prezzo di vendita.

Le prime informazioni sul nuovo monitor di Cooler Master, infatti, ci confermano che il prodotto sarà tra i modelli più economici della sua categoria, contribuendo, quindi, a rendere i monitor Mini LED sempre più accessibili. La gamma di prodotti Cooler Master si aggiorna anche con un nuovo alimentatore per PC della gamma SFX Platinum, ideale per le configurazioni più estreme e con supporto a PCIe 5.0.

Non mancano, inoltre, novità alla line-up di case per PC con un nuovo full tower ed un’altra opzione decisamente insolita. Chi è in cerca di nuovi componenti per la propria configurazione PC potrà, di certo, individuare qualche nuovo elemento tra le tante novità svelate oggi dal brand.

Cooler Master svela il nuovo monitor Mini LED GP27-FQS: è il più economico della sua categoria

Il nuovo GP27-FQS di Cooler Master può contare su di un pannello Mini LED con 576 zone (un dato quindi abbastanza inferiore rispetto ai pannelli top che superano le 1.000 zone di attenuazione) che punta ad offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo, rendendo decisamente più accessibile questa tecnologia per tutti gli utenti in cerca di un nuovo monitor da gaming. Il prodotto è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) che supporta un refresh rate di 165 Hz con FreeSync Premium. Il tempo di risposta è di appena 1 ms.

Cooler Master sottolinea una buona copertura cromatica (Adobe 100% / DCI-P3 97% / BT2020 83%), un contrasto di 1000:1 ed una luminosità di picco di 1200 nits con HDR e 600 nits con SDR. Di sicuro interesse è anche la dotazione di porte. Il monitor di Cooler Master include una Display Port 1.4 e due HDMI 2.1 ed un hub USB. Da segnalare anche la presenza di due speaker integrati da 2 W che potranno tornare utili per un utilizzo senza casse esterne. A completare la dotazione c’è il supporto VESA 100 x 100 mm oltre alla possibilità di regolare l’altezza e l’inclinazione del monitor.

Il prezzo del nuovo monitor Mini LED

Il possibile punto di forza del nuovo monitor GP27-FQS di Cooler Master potrebbe essere il prezzo di vendita. Le prime informazioni anticipano, infatti, un prezzo di vendita di 699 dollari. Si tratta di circa 300 dollari in meno rispetto al prezzo del principale concorrente, l’AOC Agon Pro AG274QXM, che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe condividere lo stesso pannello con il nuovo monitor di Cooler Master.

Resta da capire quale sarà il prezzo in Europa (in caso di effettivo lancio del monitor sul nostro mercato) del nuovo GP27-FQS di Cooler Master. Con un listino inferiore ai 1.000 euro, plausibile considerando il prezzo trapelato oggi, il nuovo monitor potrebbe ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato con gli appassionati di gaming che sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire la propria configurazione.

Potrebbe esserci anche una variante 4K in arrivo

Indiscrezioni ancora da confermare anticipano il possibile arrivo di un secondo monitor Mini LED di Cooler Master. Il nuovo progetto potrebbe conservare la diagonale da 27 pollici proposta dal modello presentato oggi ma presentare un pannello differente. La nuova proposta del brand, infatti, potrebbe portare la risoluzione fino al 4K con un frame rate massimo di 160 Hz. In questo caso, si tratterebbe di un monitor da gaming di fascia decisamente superiore. Staremo a vedere se Cooler Master ufficializzerà anche questo progetto.

Nuovi Case PC da Cooler Master: c’è un full tower ed uno a forma di sneaker

Tra le novità della gamma Cooler Master c’è anche il nuovo case HAF 700 EVO che va ad arricchire la line up High Air Flow. Il case di Cooler Master punta ad offrire agli utenti la massima libertà per creare ed espandere la propria configurazione. C’è, ad esempio, il pieno supporto alle schede madri di qualsiasi dimensione (Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB) che va a sommarsi alla possibilità di contare su 8 slot di espansione. All’interno del case è possibile installare 12 unità SSD da 2,5”.

Il punto di forza del nuovo case di Cooler Master è il sistema di raffreddamento. Gli utenti potranno creare un air flow impressionante. Sono supportate fino a 18 ventole da 120 mm che potranno essere posizionate lungo i quattro lati per creare un flusso d’aria in grado di smaltire al meglio il calore generato dai componenti interni. C’è anche il supporto al raffreddamento a liquido con varie opzioni da sfruttare.

All’interno del case ci può davvero stare di tutto. l’HAF 700 EVO supporta dissipatore della CPU fino a 166 mm di altezza, alimentatori con una profondità di 200 mm e schede video lunghe fino a 490 mm. Nella parte frontale c’è il display Iris che consente di visualizzare alcune informazioni di sistema (con possibilità di personalizzazione). Non manca illuminazione ARGB controllabile tramite MasterPlus+ ed è presente un hub per la gestione di illuminazione e ventole.

La scocca è in acciaio e plastica con il pannello sinistro in vetro temperato. La dotazione di porte frontale include una USB 3.2 gen 2 Type C, quattro USB 3.2 gen 1 (3.0), un jack audio da 3,5 mm per le cuffie e uno per il microfono. Il debutto del nuovo case è programmato per il prossimo mese di marzo. In Italia, il nuovo case di Cooler Master sarà disponibile a 499 euro.

Un’altra novità per la gamma di case di Cooler Master è Sneaker X. Si tratta di un vero e proprio case per PC che presenta un design chiaramente ispirato ad una sneaker. L’azienda ha chiarito che il case è in grado di ospitare CPU e GPU top di gamma ed anche sistemi di raffreddamento AIO. Quest’insolito case è destinato a diventare un modello da collezione ed arriverà sul mercato nel corso della seconda metà del 2022 con un prezzo di partenza di 3.999 dollari.

La linea di case di Cooler Master registra anche il debutto dei nuovi Mini X. Si tratta di una gamma di case dual tone mini ITX che si caratterizza per le particolari soluzioni cromatiche e per la possibilità di sostituire i pannelli, cambiando colore alla scocca di volta in volta. Il progetto è disponibile in varie versioni ed arriverà sul mercato nel Q2 del 2022. Per il momento, però, non ci sono informazioni precise sulle dimensioni e sul prezzo di vendita.

Debuttano anche nuovi alimentatori SFX Platinum

Si rinnova anche la gamma di alimentatori di Cooler Master. In particolare, la linea SFX Platinum registra l’arrivo di due nuovi modelli destinati a sistemi Mini-ITX con supporto al connettore 12+4-pin per PCIe 5.0. I due nuovi modelli sono rispettivamente da 1100 W e 1300 W. Da notare la presenza della certificazione 80 Plus Platinum che garantisce un’efficienza compresa tra l’89% ed il 94%. Per il momento, Cooler Master non ha rivelato quando i nuovi alimentatori arriveranno sul mercato.

