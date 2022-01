Anche se l’inizio ufficiale del CES 2022 è previsto per domani, nella giornata odierna sono numerose le compagnie che hanno presentato le proprie novità, immediate o destinate a vedere la luce nel corso del 2022. Tra queste si distingue TCL, che con una serie di eventi virtuali ha presentato una linea di mini LED TV e nuovi dispositivi per la mobilità, oltre a diverse soluzioni AI x IoT.

TV Mini LED 2022

TCL è da sempre impegnata a investire nella tecnologia Mini LED TV, nella quale punta a diventare il top player entro i prossimi cinque anni. Per confermare il proprio impegno la compagnia cinese ha annunciato l’arrivo di pannelli con frequenza di refresh a 144 Hz nei modelli premium della serie Mini LED TV.

Si tratta di un’ottima notizia per gli appassionati di gaming, che potranno godere di una maggiore reattività e fluidità nel gioco, con benefici immediati soprattutto nel multiplayer. Le nuove smart TV saranno inoltre dotate di oltre 1.000 zone di local dimming, per offrire una luminosità senza precedenti, un contrasto mai visto prima allo scopo di mostrare maggiori dettagli e rendere ancora più coinvolgente la visione dei contenuti.

Ulteriori dettagli in merito saranno forniti nel corso di questo trimestre.

Smartphone e tablet

TCL continua il proprio impegno anche nel mercato degli smartphone, lanciando TCL 30 XE 5G e TCL 30V 5Gm con tecnologia NXTVISION migliorata, allo scopo di portare il 5G a tutti insieme a una migliore qualità visiva.

Novità anche nel mercato dei tablet, con NXTPAPER 10s, dotato di uno schermo che imita l’esperienza di lettura su carta, il leggero TCL TAB 8 4G, perfetto per i ragazzi e TCL TAB 10L pensato per l’intrattenimento e la produttività. E per i più piccolo arriva la serie TCL TKEE, con le versioni MINI, MID e MAX.

Notebook

Al CES 2022 TCL ha presentato anche TCL BOOK 14 Go, sottile, leggero e dalla grande autonomia. Si tratta del primo notebook del brand, pensato per chi lavora spesso in mobilità grazie alla presenza della connessione LTE e a un peso decisamente contenuto.

Indossabili e AI x IoT Smart Home

TCL NXTWEAR AIR è invece la seconda generazione di occhiali con display, con una particolare attenzione per il comfort e lo stile. La lente frontale intercambiabile e il peso contenuto sono in grado di offrire una migliore esperienza utente.

A breve inoltre arriveranno sul mercato il router LINKHUB 5G, per completare la visione connessa del marchio, che potrà contare anche su soluzioni 4G con LINKZONE LTE, un hotspot portatile e compatto.

TCL ha inoltre dotati i telecomandi delle proprie TV di un pulsante che permette di accedere in maniera rapida alla gestione dei dispositivi della smart home, controllabili anche tramite la companion app TCL Home da installare sul proprio smartphone.

Nel corso dei prossimi mesi TCL fornirà maggiori dettagli su disponibilità e prezzi dei prodotti annunciati nei vari mercati internazionali.