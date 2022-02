La gamma di wearable di Xiaomi in Europa si sta per ampliare con il debutto del nuovo Xiaomi Watch S1. Lo smartwatch è già stato lanciato sul mercato cinese lo scorso anno e ora sembra pronto ad arrivare anche in Europa come erede del Mi Watch. Indiscrezioni in tal senso erano già emerse la scorsa settimana. Oggi, il nuovo smartwatch torna a far parlare di sé anticipando un possibile debutto imminente.

Dopo le prime informazioni emerse nei giorni scorsi, infatti, è la divisione tedesca di Amazon a fornire, più o meno involontariamente, nuovi dettagli sul progetto e, in particolare una prima indicazione di quello che sarà il suo prezzo in Europa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul nuovo dispositivo che punta a diventare un nuovo riferimento per la gamma Xiaomi.

Xiaomi Watch S1: prime informazioni sul prezzo

Il nuovo Xiaomi Watch S1 è ad un passo dal debutto in Europa. La conferma è arrivata la scorsa settimana dall’insider @TechInsiderBlog che aveva anche anticipato i possibili prezzi della gamma Xiaomi Watch S1 per l’Europa. Oggi, la divisione tedesca di Amazon conferma indirettamente le indiscrezioni passate fornendoci ulteriori dettagli su quello che sarà il listino del nuovo smartwatch di Xiaomi per il mercato europeo.

Stando a quanto indicato da Amazon.de, il nuovo Xiaomi Watch S1 arriverà sul mercato con un prezzo di 195,08 euro. Il prezzo in questione è molto vicino ai 200 euro indicati la scorsa settimana da TechInsiderBlog e, probabilmente, si tradurrà in un prezzo di listino ufficiale di 199,99 euro. Ricordiamo che il Watch S1 non sarà l’unico smartwatch che la casa cinese porterà sul mercato europeo nel corso delle prossime settimane (almeno stando alle ultime indiscrezioni).

La gamma dovrebbe comprendere anche lo Xiaomi Watch S1 Active ed una variante “Silver“, caratterizzata da finiture premium. In arrivo, inoltre, ci sarebbero almeno tre varianti cromatiche (Space Black, Ocean Blue e Moon Silver) che garantiranno più opzioni di scelta per gli utenti.

Per il momento, in ogni caso, è ancora presto per avanzare ulteriori ipotesi legate ai prezzi ed alle effettive varianti dello smartwatch che Xiaomi porterà in Europa. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane e, quindi, l’attesa per qualche dettaglio in più non sarà lunga.

Considerando prezzo e specifiche, il nuovo Xiaomi Watch S1 punta a sfidare l’apprezzato Galaxy Watch4. Il lancio del nuovo smartwatch potrebbe avvenire in parallelo al debutto internazionale degli Xiaomi 12 e 12 Pro (magari con qualche bundle promozionale ad hoc per il lancio commerciale).

Le specifiche

Non dovrebbero esserci sorprese, invece, per quanto riguarda le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Watch S1. Lo smartwatch, infatti, potrà contare su di un display AMOLED da 1.43 pollici supportato da una batteria da 470 mAh. Tra le caratteristiche del dispositivo troveremo il modulo GPS integrato e la possibilità di resistere sott’acqua fino ad una pressione di 5 ATM. Lo smartwatch dovrebbe integrare anche un chip NFC per i pagamenti.

