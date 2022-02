Era nell’aria già da un po’ il lancio globale di Xiaomi Watch S1, uno smartwatch molto interessante per rapporto qualità-prezzo che l’azienda cinese svelò lo scorso fine dicembre. Ebbene, secondo quanto emerso nelle scorse ore Xiaomi lo sta per lanciare in Europa a breve, assieme alla variante Xiaomi Watch S1 Active. Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo, prezzi presunti compresi.

Imminente il lancio europeo di Xiaomi Watch S1 e S1 Active

Chi ci comunica la notizia è TechInsider, secondo cui i nuovi smartwatch di casa Xiaomi sarebbero in dirittura d’arrivo in Europa, e quindi in Italia. I modelli in arrivo, come anticipato, sarebbero due: la variante standard Xiaomi Watch S1 e la versione Active.

Le varianti di colore con cui dovrebbero arrivare da noi sarebbero la Black e la Silver per S1 standard e Space Black, Ocean Blue e Moon White per Xiaomi Watch S1 Active.

Caratteristiche e peculiarità di Xiaomi Watch S1 e S1 Active

Questo è quanto emerso, ma prima di lasciarci, vale la pena spendere qualche parola per quanto concerne le caratteristiche e le peculiarità di Xiaomi Watch S1 e S1 Active (le cui specifiche sono identiche), per rinfrescare un po’ la memoria.

Si presentano con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici di diametro (schermo curvo pertanto), con 4 GB di memoria interna, chip NFC, GPS, microfono, altoparlante, Amazon Alexa integrato e compatibilità con Android e iOS.

Da menzionare anche la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, la costruzione in acciaio, le tante modalità fitness (117), le oltre 200 watch faces con cui personalizzarli, e diverse funzioni per la salute, fra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dell’ossigenazione del sangue.

Discorso autonomia, infine, integrano una batteria da 470 mAh che, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, permette a Watch S1 e a S1 Active di resistere fino a 24 giorni lontano dalle prese della corrente, certo sacrificando alcune funzionalità smart e quelle relative al tracciamento dei parametri vitali.

Prezzi di Xiaomi Watch S1 e S1 Active

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active sul mercato cinese sono stati presentati con prezzi a partire da 1.099 yuan, che secondo il cambio attuale equivalgono a circa 152 euro. Ma è necessario attendere il lancio europeo per avere numeri più precisi su cui far riferimento, anche se la fonte succitata ci suggerisce già qualcosa per il mercato nostrano.

Per Xiaomi Watch S1 Active il prezzo dovrebbe aggirarsi all’incirca sui 200 euro, mentre per la versione standard Xiaomi Watch S1 parla di 250/260 euro a seconda della versione scelta.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch con e senza Wear OS, la nostra selezione