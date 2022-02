Nonostante sia stato presentato ormai più di due anni fa, Amazon Echo Flex rientra ancora fra i dispositivi più economici e curiosi di casa Bezos, soprattutto ora che è acquistabile su Amazon a metà prezzo. Un’occasione molto allettante per chiunque desideri ampliare le zone “supportate” dall’assistente vocale Alexa (qui per le sue migliori funzioni), ma non vuole spendere troppo e avere anche a disposizione uno strumento con cui controllare tutti gli altri dispositivi della smart home.

Echo Flex è in offerta su Amazon: quello che c’è da sapere

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Amazon Echo Flex è un piccolo dispositivo che si attacca direttamente alla presa della corrente, è dotato, di microfoni, di un altoparlante, di qualche pulsante e di una presa USB A con cui poter ricaricare lo smartphone o collegare un accessorio compatibile (anche di terze parti), ad esempio una luce notturna, un sensore di movimento o l’orologio smart annesso.

Ma soprattutto Echo Flex integra Amazon Alexa, l’assistente vocale di Amazon con cui poter gestire e fare un sacco di cose. Oltre a rendere ogni ambiente più intelligente, anche quel corridoio da cui Alexa non riesce mai a percepire i nostri comandi, permette di controllare più ambienti in casa coi comandi vocali. Vuol dire che il dispositivo fa da centro di controllo per la smart home, è compatibile con le Skill (qui per sapere cosa sono), con la funzione Annunci per inviare messaggi vocali nelle altre stanze in cui è presente un dispositivo Echo, o la funzionalità Drop In per usarlo come interfono, cioè per comunicare da una stanza all’altra specifica.

Non mancano comunque le misure per tutelare la privacy, come ad esempio il pulsante dedicato per disattivare i microfoni, o la funzione per rileggere, riascoltare o magari eliminare le registrazioni vocali.

Insomma, un dispositivo molto interessante e semplice da usare anche per chi è nuovo nel settore smart home. E soprattutto costa davvero poco, specie ora che Amazon lo ha messo in offerta a metà prezzo: 14,99 euro invece di 29,99. A seguire, il link per acquistarlo, se interessati.

Acquista Echo Flex in offerta su Amazon a 14,99 euro

