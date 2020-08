Amazon Echo Flex, il particolarissimo accessorio della famiglia Echo capace di portare Amazon Alexa in ogni stanza con il minimo ingombro, ha una peculiarità: permette di agganciare degli accessori dedicati che ne espandono le capacità e tra questi adesso è disponibile anche un orologio smart.

A dirla tutta, non si tratta di una novità in senso assoluto: ve ne avevamo già parlato agli inizi del mese di agosto, tuttavia adesso questo nuovo accessorio viene reso disponibile anche in Italia, pertanto è il caso di andarlo a conoscere più da vicino.

Amazon Echo Flex: ecco l’orologio intelligente

Sebbene sia già di per sé un accessorio interessante, Amazon Echo Flex tira fuori il meglio di sé quando viene sfruttata la sua caratteristica distintiva: la porta USB che permette di agganciare accessori add-on appositi, come un sensore di movimento, un altoparlante o una luce notturna.

La novità della quale parliamo oggi ha a che fare proprio con l’espansione delle potenzialità di Amazon Echo Flex: il nuovo orologio, realizzato specificamente per Echo Flex, si installa in un attimo (basta agganciarlo) e può essere controllato tramite Alexa sfruttando la Skill Third Reality.

Tramite i comandi vocali, l’utente può scegliere il formato a 12 o 24 ore, regolare la luminosità del piccolo display – la regolazione avviene comunque automaticamente tramite il sensore integrato –, far partire un conto alla rovescia e impostare fino a 20 timer alla volta.

Essendo collegato ad Amazon Echo Flex, che a sua volta è collegato direttamente alla presa di corrente, il nuovo accessorio non ha bisogno di batterie.

Orologio smart per Amazon Echo Flex: prezzo e disponibilità

Il nuovo orologio dedicato ad Amazon Echo Flex (che costa 29,99 euro ma è spesso scontato e in bundle) è già disponibile all’acquisto in Italia, ovviamente su Amazon.it, al prezzo di listino di 19,99 euro e va acquistato separatamente. Ecco i link utili per l’acquisto:

