Mancano pochi giorni a San Valentino e, come ogni anno, i prodotti Apple sono tra i più desiderati e rappresentano spesso il regalo perfetto per celebrare la festa del 14 febbraio. Quest’anno, tra le occasioni da sfruttare per acquistare un nuovo iPhone o uno degli altri prodotti della casa di Cupertino, troviamo le Promo di San Valentino di Euronics che potrebbero rappresentare una buona occasione per acquistare il regalo giusto con condizioni vantaggiose. Vediamo i dettagli:

Le promozioni di San Valentino di Euronics sui prodotti Apple

In vista di San Valentino, Euronics ha lanciato diverse promozioni dedicate ai prodotti Apple e, in particolare, agli Apple Watch e agli immancabili iPhone. Da segnalare, in particolare, la possibilità di risparmiare sul prezzo di listino su Apple Watch Series 7 con prezzi che partono da 419 euro. I modelli in offerta sono diversi. Da notare, inoltre, che al prezzo scontato di 449 euro troviamo l’Apple Watch Nike SE GPS 40 mm.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, scegliendo un iPhone 13 sarà possibile accedere a bundle dedicati come quello che include il pack da 4 AirTag proposto a partire da 935 euro, con uno sconto di 123 euro rispetto al prezzo dei due prodotti separati. C’è anche la possibilità di abbinare un iPhone 13 alla custodia MagSafe con il bundle che, in questo caso, parte da 996,99 euro. Le promozioni sono valide per tutte le varianti di iPhone 13 (128, 256 e 512 GB con colorazioni blu, mezzanotte, rosa e (PRODUCT)RED).

Per maggiori dettagli sulle offerte è possibile consultare il sito Euronics disponibile qui di sotto. Ricordiamo che i prodotti disponibili sullo store possono essere acquistati anche con ritiro direttamente in negozio, per accelerare la consegna e poter consegnare il regalo in tempo per San Valentino. Da notare anche la possibilità di acquistare pagando con finanziamento in 12 rate mensili.

Scopri qui le Promo San Valentino sui prodotti Apple di Euronics