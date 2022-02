Al giorno d’oggi sono centinaia i servizi e le app che richiedono credenziali di accesso, ed una delle difese migliori contro l’accesso non autorizzato è quello di utilizzare una password sicura. Più facile a dirsi che a farsi, quando bisogna ricordare decine – o centinaia – di password complesse: ecco perché ci sono software come NordPass che semplificano la vita senza compromettere la sicurezza.

Proteggere le password è un imperativo

NordPass è un password manager e il suo scopo è quello di tenere al sicuro le password dei vostri account, ma non solo. Si possono tenere al sicuro anche altri dati sensibili come il numero della carta di credito, note personali e dati sensibili come indirizzo e numero di telefono. Immaginate NordPass come una cassaforte in cui tenere al sicuro tutte le informazioni più importanti che riguardano la vostra vita digitale, un po’ come decidere di proteggere i propri preziosi depositandoli nel caveau di una banca.

In particolare, NordPass elimina la necessità di dover ricordare le password per ogni singolo servizio o app: tutto quello che dovete fare è ricordare una sola, singola, importante master password, o password maestra. Questa vi consentirà di accedere al caveau, da cui potrete pescare tutte le altre password salvate: e con la funzione di autocompletamento questa operazione è automatica, basta un clic o un tap, non importa se usate uno smartphone Android oppure un iPhone, un Mac on un PC con Windows 11. E per quello che non potete salvare su NordPass, vi consigliamo di dare un’occhiata alla campagna informativa indetta per la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete.

Quindi, ricapitolando: creare password sicure e robuste è un imperativo, ma ricordarle è un incubo. Con NordPass le avrete tutte in un unico posto, al sicuro da occhi indiscreti. E con il piano in abbonamento avete anche tanti vantaggi aggiuntivi: ad esempio controllare che un servizio che state utilizzando non abbia subito un furto di dati. O identificare password poco efficaci e vulnerabili ad attacchi di tipo forza bruta. O per coloro che non si fidano mai abbastanza, aggiungere un livello extra di sicurezza con l’autenticazione multi-fattore, utilizzando un generatore di codici OTP (One-Time Password), dispositivo bluetooth o USB stick. Se volete conoscere meglio le funzionalità offerte da NordPass date un’occhiata alla nostra recensione.

L’offerta NordPass

Dal 9 febbraio al 10 marzo chiunque desidera può attivare un piano NordPass Premium con il 70% di sconto se sottoscrive un piano biennale, e con il 60% di sconto se si opta per il piano annuale. Con uno sconto del 70% usare NordPass per due anni costa solo 30,82 euro: poco più di 1 euro al mese. Che aspettate allora: proteggete le vostre password e carte di credito con NordPass cliccando qui.

Potrebbe interessarti: Migliori Password Manager a confronto: Lastpass vs 1Password vs Dahslane vs Keepass