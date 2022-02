Due servizi di Mozilla Firefox saranno integrati per fornire agli utenti un livello di sicurezza e privacy supplementare durante la navigazione web. L’estensione Multi-Account Containers disponibile per il browser web Firefox verrà combinata con i servizi VPN forniti dalla stessa azienda.

Vite separate sullo stesso browser

Rilasciata nel 2017, l’estensione Multi-Account Containers consente agli utenti di Mozilla Firefox di separare in “contenitori” le schede di navigazione. Ogni contenitore vive in modo separato rispetto agli altri, permettendo ad esempio di effettuare l’accesso con diverse credenziali allo stesso sito. Una funzionalità molto utile quando si tratta, ad esempio, di separare le schede di navigazione personali da quelle usate per il lavoro.

L’estensione ha un effetto simile alla modalità multiutente su Google Chrome, che però non ha la stessa praticità: i differenti profili di navigazione selezionabili “vivono” in finestre di lavoro separate, mentre con l’estensione Multi-Account Containers su Firefox il tutto è diviso in gruppi di schede a cui è possibile assegnare colori differenti per distinguerli, ma rimanendo nella stessa finestra del browser. Inoltre, la gestione delle attività è totalmente separata nei container, inclusa la cronologia di navigazione e i cookie, così da consentire la già menzionata capacità di usare due account differenti per lo stesso sito web.

Mozilla VPN si integra con i container

Da oggi i contenitori potranno essere utilizzati con Mozilla VPN, la rete privata virtuale sviluppata dall’azienda che permette agli utenti di navigare proteggendo la propria privacy online. Il servizio in abbonamento permette di scegliere tra oltre 400 server in 30 paesi differenti, e consente di utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Combinare Mozilla VPN e Multi-Account Containers è un’ottima notizia, seppur i casi d’uso nella vita reale in cui questa combo è davvero utile sono limitati, per non dire forzati.

Come si legge nel blog post ufficiale dell’azienda “per coloro che non sono ancora pronti a viaggiare ma che vogliono rimanere in contatto con amici e familiari attraverso email e video, potrete configurare uno dei container per gli acquisti e cambiare il server [tramite la VPN] a quello della città più vicina ai vostri affetti, acquistando fiori o cibarie da inviare presso le loro abitazioni per un’occasione speciale“.

Altro caso d’uso potrebbe essere durante una vacanza all’estero, utilizzando la VPN in un container differente per controllare i servizi home banking senza allertare la propria banca con collegamenti “sospetti” provenienti da un collegamento straniero. O per guardare contenuti su Netflix o Amazon Prime Video in altri paesi mentre si lavora – con modalità simili all’utilizzo di altre VPN come ExpressVPN, CyberGhost VPN, Surfshark e NordVPN – senza inficiare la velocità di navigazione o cambiando il punto d’origine della connessione, il tutto rimanendo nella stessa finestra del browser Firefox.

La modalità multi-hop disponibile anche per Android e iOS

Tra le novità annunciate nel blog post vi è anche una gradita notizia per coloro che utilizzano Mozilla VPN su dispositivi mobili. Fin dallo scorso settembre, l’azienda aveva introdotto la modalità multi-hop, la quale permette di concatenare due o più collegamenti a server VPN in cascata.

Si tratta di una modalità che paga un alto prezzo in termini di latenza e velocità di navigazione, ma che permette a giornalisti, attivisti e personalità scomode di avere un’arma in più quando ci si trova in paesi caratterizzati da una forte censura. La modalità multi-hop ora sbarca anche su smartphone Android e iOS, e Mozilla ha realizzato anche una guida passo-passo per attivarla.

